https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028557705.html

Собянин: квартирные кражи стали экзотическими преступлениями в Москве

Собянин: квартирные кражи стали экзотическими преступлениями в Москве - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин: квартирные кражи стали экзотическими преступлениями в Москве

Квартирные кражи, грабежи, угон машин становятся практически "экзотическими" преступлениями в Москве, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:56:00+03:00

2025-07-11T13:56:00+03:00

2025-07-11T14:38:00+03:00

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Квартирные кражи, грабежи, угон машин становятся практически "экзотическими" преступлениями в Москве, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Транспортная интеллектуальная система, которую мы развиваем уже много лет с помощью искусственного интеллекта, она придает новые возможности. Система безопасности, распознавания лиц, которая в разы уменьшила преступность по целому ряду направлений, особенно квартирные кражи, грабежи, угон машин и так далее - они становятся практически уже экзотическими преступлениями в нашем городе, становится безопаснее в общественных пространствах", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что искусственный интеллект также помогает городу в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспорт, ЖКХ и целом ряде других направлений.

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028531896.html

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Собянин о спаде преступности в Москве Квартирные кражи и угон машин становятся практически "экзотическими" преступлениями в Москве благодаря системе безопасности, заявил в интервью РИА Новости Собянин 2025-07-11T13:56 true PT0M29S

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москва, сергей собянин, общество