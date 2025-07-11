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Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора московской экономики - РИА Новости, 11.07.2025
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12:22 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028533742.html
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора московской экономики
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора московской экономики - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора московской экономики
Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:22:00+03:00
2025-07-11T12:22:00+03:00
экономика
технологии
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Москве доминирующую роль в экономике играют услуги. "Но тем не менее промышленность - не просто промышленность, а высокотехнологичная промышленность - играет огромную роль. Она требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. То есть это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. И мы взяли курс на новую современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций", - рассказал Собянин.
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экономика, технологии, москва, сергей собянин
Экономика, Технологии, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о росте высокотехнологичного сектора московской экономики

Собянин: высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИнтервью мэра Москвы Собянина гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Киселеву
Интервью мэра Москвы Собянина гендиректору медиагруппы Россия сегодня Киселеву - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Интервью мэра Москвы Собянина гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Киселеву
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос в разы за последние годы, благодаря этому создаются новые центры компетенций, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в Москве доминирующую роль в экономике играют услуги.
"Но тем не менее промышленность - не просто промышленность, а высокотехнологичная промышленность - играет огромную роль. Она требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. То есть это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. И мы взяли курс на новую современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций", - рассказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал о росте инвестиций в Москве
11:52
 
ЭкономикаТехнологииМоскваСергей Собянин
 
 
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