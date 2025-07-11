https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028531896.html
Собянин призвал работать над новыми направлениями импортозамещения
Собянин призвал работать над новыми направлениями импортозамещения - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин призвал работать над новыми направлениями импортозамещения
Москве необходимо работать в части импортозамещения над такими направлениями, как микроэлектроника, фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:11:00+03:00
2025-07-11T12:11:00+03:00
2025-07-11T12:16:00+03:00
экономика
технологии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москве необходимо работать в части импортозамещения над такими направлениями, как микроэлектроника, фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что для Москвы важно не только импортозамещение, потому что потребности города закрываются на сегодняшний день. "Мир же не полностью закрылся от нас. Да, у нас есть недружественные страны, но есть и дружественные страны. И друзей, если по числу жителей считать, у нас больше, чем недругов. Владимир Владимирович (Путин - ред.) сказал, что по паритету покупательной способности наши друзья уже больше, чем та же "семёрка" с недружественными странами. Поэтому с точки зрения обеспечения всеми видами продовольствия, оборудования и товарами у нас нет проблем. Но, тем не менее, мы должны понимать, это хороший урок, за счет импорта мы не можем блаженствовать без конца и думать, что все дядя предоставит. Не надо все замещать, но есть ниши, с которыми мы должны работать, - это микроэлектроника, это такие новые направления, как фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность", - сказал Собянин. Он добавил, что все перечисленные центры компетенций находятся в Москве.
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Собянин о импортозамещении в Москве
Москве необходимо работать в части импортозамещения над рядом направлений, среди которых, например, микроэлектроника, фармацевтика, оборонная промышленность, заявил в интервью РИА Новости Собянин.
"Мир же не полностью закрылся от нас. Да, у нас есть недружественные страны, но есть и дружественные страны. И друзей, если по числу жителей считать, у нас больше, чем недругов", - сказал мэр.
2025-07-11T12:11
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экономика, технологии, москва, сергей собянин
Экономика, Технологии, Москва, Сергей Собянин
Собянин призвал работать над новыми направлениями импортозамещения
Собянин: Москва должна работать над новыми направлениями импортозамещения