https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526590.html

Собянин рассказал о росте инвестиций в Москве

Собянин рассказал о росте инвестиций в Москве - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о росте инвестиций в Москве

Рост объема инвестиций в Москве на фоне охлаждения экономики составил около 8%, а индекс промышленного производства вырос на порядка 7%, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:52:00+03:00

2025-07-11T11:52:00+03:00

2025-07-11T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рост объема инвестиций в Москве на фоне охлаждения экономики составил около 8%, а индекс промышленного производства вырос на порядка 7%, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Что касается санкционного давления, оно, с одной стороны, - да, создало определенные сложности, но, с другой стороны, наши западные, теперь уже в кавычках, "коллеги" создали достаточно позитивные тренды, когда они чем-то обиделись на наших олигархов, начали закрывать их счета, преследовать их и так далее. Это создало ситуацию, которой мы много лет добивались, чтобы капиталы не уходили из России, работали на Россию. И объем оттока капитала в предыдущие годы, наверное, был хуже всякого санкционного давления с точки зрения баланса экономики, инвестиций. Объем инвестиций даже в этом году, казалось бы, охлаждаем, охлаждаем экономику, но за первый месяц составил около 8%. В целом, за последние годы удвоился", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что на фоне жесткой финансово-кредитной политики Центрального банка, который создает достаточно строгие условия для бизнеса, кредитования, индекс промышленного производства вырос на порядка 7%. "Торговля в динамике припала, но она тоже не до минусовых уровней, процента 2. Самое забавное, это такие вещи, как например, услуги общепита - выросли на 17%. Это связано с другими вопросами, связано с туристическими потоками и так далее. Но, несмотря на сложности, если вы спросите любого бизнесмена, любого предпринимателя, они скажут, что это ужасно, все ужасно, ужасно, ужасно: ставки кредитов огромные, тяжело работать. Но в целом я бы не сказал, что мы находимся в каком-то кризисном состоянии", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028489065.html

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Варвара Скокшина

экономика, москва, россия, сергей собянин