Собянин рассказал о планах по реновации в Москве
Собянин: вся стареющая жилая застройка постепенно войдет в программу реновации
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чтобы Москва была всегда вечно молодым и современным городом, нужно не только застраивать промзоны или свободные площадки, но и думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались. И многие 9-12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских пятиэтажек в силу того, что пятиэтажка, представить, что она рухнет, очень сложно. Там просто жить невозможно, но, по крайней мере, она будет стоять. А 12-этажный панельный дом - это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Поэтому, конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов, и вообще весь город, если мы хотим, чтобы этот город был всегда вечно молодым и современным, то в нем не только нужно застраивать промзоны или свободные площадки, возводя современные дома, а оставляя за своей спиной морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что городские власти постоянно должны думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку.
"В западных странах это решается по-другому: признали аварийный дом, всех выселили, до свидания. Так можно и здесь. Но, я думаю, что это приведет к градостроительному хаосу, когда точечно то тут, то там начнут выселять дома, переселять, как раньше говорили, за 101 километр. Так не должно быть. Нужно планомерно этим заниматься, как мы занимаемся сегодня реновацией", - добавил мэр.
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