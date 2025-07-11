https://ria.ru/20250711/smi-2028496224.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 11.07.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:40:00+03:00
2025-07-11T09:40:00+03:00
2025-07-11T09:40:00+03:00
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской воздушная тревога не объявлялась. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога не объявлялась
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской воздушная тревога не объявлялась.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.