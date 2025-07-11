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Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области
Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025
Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области
Всем службам в Белгородской области приходится работать в экстренном режиме, на жителях области лежит огромная нагрузка, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:06:00+03:00
2025-07-11T13:06:00+03:00
2025-07-11T13:06:00+03:00
белгородская область
россия
дмитрий песков
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем службам в Белгородской области приходится работать в экстренном режиме, на жителях области лежит огромная нагрузка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области", - сказал Песков журналистам. В пятницу в середине дня президент России Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, чтобы обсудить проблемы приграничной территории.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области
Песков: службам в Белгородской области приходится работать в экстренном режиме