https://ria.ru/20250711/sluzhby-2028545959.html

Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области

Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2025

Песков прокомментировал ситуацию в Белгородской области

Всем службам в Белгородской области приходится работать в экстренном режиме, на жителях области лежит огромная нагрузка, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:06:00+03:00

2025-07-11T13:06:00+03:00

2025-07-11T13:06:00+03:00

белгородская область

россия

дмитрий песков

владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем службам в Белгородской области приходится работать в экстренном режиме, на жителях области лежит огромная нагрузка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области", - сказал Песков журналистам. В пятницу в середине дня президент России Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, чтобы обсудить проблемы приграничной территории.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, вячеслав гладков