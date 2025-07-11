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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 11.07.2025
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12:46 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sluzhby-2028538590.html
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 11.07.2025
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:46:00+03:00
2025-07-11T12:46:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
угроза наводнения в санкт-петербурге
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, сегодня температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 34 - плюс 36 градусов. До конца недели температура в столице будет держаться выше отметки плюс 32 градусов. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при сильной жаре особое внимание уделяется бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи зеленых территорий организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, угроза наводнения в санкт-петербурге
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Угроза наводнения в Санкт-Петербурге
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Бирюков: городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГородские службы Москвы
Городские службы Москвы - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, сегодня температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 34 - плюс 36 градусов. До конца недели температура в столице будет держаться выше отметки плюс 32 градусов. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что при сильной жаре особое внимание уделяется бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
"Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи зеленых территорий организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр БирюковУгроза наводнения в Санкт-Петербурге
 
 
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