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Жительницу Тюмени обвинили в мошенничестве с детским пособием

Жительницу Тюмени обвинили в мошенничестве с детским пособием - РИА Новости, 11.07.2025

Жительницу Тюмени обвинили в мошенничестве с детским пособием

Жительница Тюмени по поддельному свидетельству о рождении ребенка в течение двух лет получила около 500 тысяч рублей в виде ежемесячного детского пособия,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:59:00+03:00

2025-07-11T15:59:00+03:00

2025-07-11T15:59:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 11 июл – РИА Новости. Жительница Тюмени по поддельному свидетельству о рождении ребенка в течение двух лет получила около 500 тысяч рублей в виде ежемесячного детского пособия, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Прокурорской проверкой установлено, что за назначением ежемесячных пособий по уходу за ребенком женщина обращалась в госорганы в 2022-2023 годах. Заявления рассмотрели и выплаты ей назначили. "Проверка показала, что представленное ею свидетельство о рождении ребенка являлось поддельным и такого ребенка не существует. Общая сумма незаконно полученных пособий по уходу за ребенком, рождением и воспитанием ребенка составила почти 500 тысяч рублей. … Возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении пособий, совершенное в крупном размере)", - сказано в сообщении. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20250317/habarovsk-2005425326.html

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происшествия, тюмень, тюменская область, россия