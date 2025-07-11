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Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности

Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности - РИА Новости, 11.07.2025

Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о писателе Захаре Прилепине, назвала его самым ярким... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:23:00+03:00

2025-07-11T22:23:00+03:00

2025-07-11T22:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о писателе Захаре Прилепине, назвала его самым ярким бойцом и борцом современности, человеком огромной силы духа. Симоньян приняла участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, "Родня о Захаре". Премьера состоялась в пятницу в "Синема Парке" в Москве. "Какое было счастье, какая была радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй - в наш общий строй. Ты - самый яркий боец и борец этого строя", - сказала она. Кроме того, Симоньян отметила талант писателя и назвала его самым ярким современным русским писателем. "Сколько в тебе духа, сколько в тебе жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Я просто всегда удивляюсь. Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно-бесконечно-бесконечно много и чтобы, конечно, мы как можно скорее отпраздновали нашу победу", - добавила она. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Писатель получил множественные ранения, но выжил, водитель автомобиля Александр Шубин погиб на месте. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.

https://ria.ru/20250707/prilepin-2027569613.html

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