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Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности
Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности - РИА Новости, 11.07.2025
Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о писателе Захаре Прилепине, назвала его самым ярким... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о писателе Захаре Прилепине, назвала его самым ярким бойцом и борцом современности, человеком огромной силы духа. Симоньян приняла участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, "Родня о Захаре". Премьера состоялась в пятницу в "Синема Парке" в Москве. "Какое было счастье, какая была радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй - в наш общий строй. Ты - самый яркий боец и борец этого строя", - сказала она. Кроме того, Симоньян отметила талант писателя и назвала его самым ярким современным русским писателем. "Сколько в тебе духа, сколько в тебе жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Я просто всегда удивляюсь. Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно-бесконечно-бесконечно много и чтобы, конечно, мы как можно скорее отпраздновали нашу победу", - добавила она. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Писатель получил множественные ранения, но выжил, водитель автомобиля Александр Шубин погиб на месте. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
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москва, нижегородская область, россия, захар прилепин, маргарита симоньян, владимир путин, общество, риа новости, миа "россия сегодня"
Москва, Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Общество, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности
Симоньян назвала Прилепина самым ярким бойцом и борцом современности
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о писателе Захаре Прилепине, назвала его самым ярким бойцом и борцом современности, человеком огромной силы духа.
Симоньян
приняла участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина
, "Родня о Захаре". Премьера состоялась в пятницу в "Синема Парке" в Москве
.
"Какое было счастье, какая была радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй - в наш общий строй. Ты - самый яркий боец и борец этого строя", - сказала она.
Кроме того, Симоньян отметила талант писателя и назвала его самым ярким современным русским писателем.
"Сколько в тебе духа, сколько в тебе жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Я просто всегда удивляюсь. Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно-бесконечно-бесконечно много и чтобы, конечно, мы как можно скорее отпраздновали нашу победу", - добавила она.
В мае 2023 года в Нижегородской области
взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Писатель получил множественные ранения, но выжил, водитель автомобиля Александр Шубин погиб на месте. В июне того же года президент России Владимир Путин
наградил Прилепина орденом Мужества.