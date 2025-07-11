https://ria.ru/20250711/signal-2028476622.html

"Ребята еще те": сигнал Рубио Лаврову вызвал переполох в Киеве

"Ребята еще те": сигнал Рубио Лаврову вызвал переполох в Киеве - РИА Новости, 11.07.2025

"Ребята еще те": сигнал Рубио Лаврову вызвал переполох в Киеве

То, как министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио общались друг с другом во время встречи в Куала-Лумпуре, дает понять, что... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:13:00+03:00

2025-07-11T04:13:00+03:00

2025-07-11T14:42:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. То, как министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио общались друг с другом во время встречи в Куала-Лумпуре, дает понять, что между ними существует отличное взаимопонимание. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Это ребята еще те. Они друг друга понимают", — сказал Соскин, комментируя шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.Ранее журналистка CNN Кайли Этвуд написала в соцсети X о том, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову.Позже в Сети появилось видео с мероприятия, на котором видно, как дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга. Затем камера крупным планом показывает Рубио, который поворачивает голову к своему российскому коллеге и с улыбкой подмигивает ему.Глава МИД России в четверг провел переговоры с госсекретарем США в Малайзии. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028471706.html

https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html

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Лавров и Рубио на встрече в Малайзии Лавров и Рубио на встрече в Малайзии 2025-07-11T04:13 true PT0M10S

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в мире, россия, сша, марко рубио, сергей лавров, олег соскин