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Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны
Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны - РИА Новости, 11.07.2025
Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны
Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал в интересах Киева схроны на территории РФ с апреля 2024 года, следует из видеоролика,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:05:00+03:00
2025-07-11T10:05:00+03:00
2025-07-11T10:05:00+03:00
происшествия
брянская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал в интересах Киева схроны на территории РФ с апреля 2024 года, следует из видеоролика, опубликованного ЦОС ФСБ. "По заданию с украинской стороны организовал несколько схронов на территории Российской Федерации. С апреля 2024 года мы этим занимаемся", - сказал задержанный. Он уточнил, что украинский куратор, представившийся Марком, скинул ему координаты, по которым находился свёрток с двумя пистолетами Макарова, боеприпасами к ним и глушителями. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Брянской области – пособников запрещённой в РФ украинской террористической организации. Они снимали объекты Минобороны и работу правоохранителей на территории региона, а также собирали сброшенные им с дронов взрывчатку, взрывные устройства, части огнестрельного оружия и боеприпасы для совершения терактов. У одного из задержанных найдены FPV-дроны c системой сброса взрывных устройств, пистолет Макарова с глушителем, детонаторы. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, и незаконному приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны
Задержанный житель Брянской области организовывал схроны в интересах Украины