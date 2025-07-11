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Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны

Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны - РИА Новости, 11.07.2025

Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны

Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал в интересах Киева схроны на территории РФ с апреля 2024 года, следует из видеоролика,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:05:00+03:00

2025-07-11T10:05:00+03:00

2025-07-11T10:05:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал в интересах Киева схроны на территории РФ с апреля 2024 года, следует из видеоролика, опубликованного ЦОС ФСБ. "По заданию с украинской стороны организовал несколько схронов на территории Российской Федерации. С апреля 2024 года мы этим занимаемся", - сказал задержанный. Он уточнил, что украинский куратор, представившийся Марком, скинул ему координаты, по которым находился свёрток с двумя пистолетами Макарова, боеприпасами к ним и глушителями. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Брянской области – пособников запрещённой в РФ украинской террористической организации. Они снимали объекты Минобороны и работу правоохранителей на территории региона, а также собирали сброшенные им с дронов взрывчатку, взрывные устройства, части огнестрельного оружия и боеприпасы для совершения терактов. У одного из задержанных найдены FPV-дроны c системой сброса взрывных устройств, пистолет Макарова с глушителем, детонаторы. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, и незаконному приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)