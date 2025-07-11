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В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка - РИА Новости, 11.07.2025
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21:53 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка - РИА Новости, 11.07.2025
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:53:00+03:00
2025-07-11T21:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики, преподавание будет вестись на основе единой линейки учебников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Основные направления государственной языковой политики… внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ и создание на ее базе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в тексте документа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка

Единая методология преподавания русского языка и литературы появится в школах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики, преподавание будет вестись на основе единой линейки учебников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России.
«
"Основные направления государственной языковой политики… внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ и создание на ее базе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в тексте документа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Вчера, 17:44
 
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