https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка - РИА Новости, 11.07.2025
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:53:00+03:00
2025-07-11T21:53:00+03:00
2025-07-11T21:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_0:3:2970:1673_1920x0_80_0_0_2ef116ca7c32394f4d3a9029c0d95ed5.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики, преподавание будет вестись на основе единой линейки учебников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Основные направления государственной языковой политики… внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ и создание на ее базе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010032836_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_13639c361ab664745ad136a48c304c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
Единая методология преподавания русского языка и литературы появится в школах