https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html

В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка

В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка - РИА Новости, 11.07.2025

В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка

Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:53:00+03:00

2025-07-11T21:53:00+03:00

2025-07-11T21:53:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Единая методология преподавания русского языка и литературы будет внедрена в российских школах в рамках реализации Основ государственной языковой политики, преподавание будет вестись на основе единой линейки учебников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Основные направления государственной языковой политики… внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных программ и создание на ее базе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин