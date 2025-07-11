В Шебекино при обстреле погибла женщина
В Шебекино при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 11 июля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области. 11 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей… Вся область скорбит вместе с вами", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что вследствие прилета боеприпасов в одном частном доме пробита кровля, на территории другого домовладения повреждены хозпостройки. Также посечены осколками два автомобиля.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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