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В Новосибирске проходит закупочная сессия АПК с зарубежными поставщиками - РИА Новости, 11.07.2025
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12:51 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sessiya-2028539934.html
В Новосибирске проходит закупочная сессия АПК с зарубежными поставщиками
В Новосибирске проходит закупочная сессия АПК с зарубежными поставщиками - РИА Новости, 11.07.2025
В Новосибирске проходит закупочная сессия АПК с зарубежными поставщиками
Закупочная сессия в сфере агропромышленного комплекса с участием зарубежных дистрибьюторов из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:51:00+03:00
2025-07-11T12:51:00+03:00
экономика
новосибирск
российский экспортный центр (рэц)
агропродукция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Закупочная сессия в сфере агропромышленного комплекса с участием зарубежных дистрибьюторов из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Таиланда и Вьетнама проходит 11-12 июля в Новосибирске, мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Новосибирской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ), сообщает центр."В состав зарубежной делегации вошли 20 байеров, заинтересованных в поставках российской продукции АПК. В переговорах участвуют 78 российских компаний, включая 30 производителей из Новосибирской области и 48 экспортеров из 12 регионов: Алтайского края, Калужской, Курганской, Московской и Омской областей, Красноярского края, республик Алтай, Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия - Алания, Татарстан и Чувашской Республики", - говорится в сообщении.Закупочная сессия выступает эффективной платформой для прямого диалога между отечественными производителями и международными партнерами. За два дня запланировано более 600 деловых встреч, направленных на обсуждение текущих контрактов и выстраивание долгосрочного сотрудничества."В первый день предприниматели уже провели более 400 переговоров. Это подтверждает устойчивый спрос на российскую продукцию агропромышленного комплекса за рубежом. Такие сессии помогают предприятиям находить новых партнеров, укрепляют экспортный потенциал и формируют прочную основу для развития отрасли, усиливая кооперацию между регионами", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Программа мероприятия включает индивидуальные b2b-переговоры, консультации с экспертами по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также посещение ведущих производственных предприятий Новосибирской области.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250710/eksport-2028320786.html
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экономика, новосибирск, российский экспортный центр (рэц), агропродукция
Экономика, Новосибирск, Российский экспортный центр (РЭЦ), агропродукция
В Новосибирске проходит закупочная сессия АПК с зарубежными поставщиками

В Новосибирске проходит закупочная сессия АПК с зарубежными дистрибьюторами

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАгропромышленность
Агропромышленность - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Закупочная сессия в сфере агропромышленного комплекса с участием зарубежных дистрибьюторов из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Таиланда и Вьетнама проходит 11-12 июля в Новосибирске, мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Новосибирской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ), сообщает центр.
"В состав зарубежной делегации вошли 20 байеров, заинтересованных в поставках российской продукции АПК. В переговорах участвуют 78 российских компаний, включая 30 производителей из Новосибирской области и 48 экспортеров из 12 регионов: Алтайского края, Калужской, Курганской, Московской и Омской областей, Красноярского края, республик Алтай, Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия - Алания, Татарстан и Чувашской Республики", - говорится в сообщении.
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО РЭЦ (Российский экспортный центр) Наталья Минаева - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске
Вчера, 11:49
Закупочная сессия выступает эффективной платформой для прямого диалога между отечественными производителями и международными партнерами. За два дня запланировано более 600 деловых встреч, направленных на обсуждение текущих контрактов и выстраивание долгосрочного сотрудничества.
"В первый день предприниматели уже провели более 400 переговоров. Это подтверждает устойчивый спрос на российскую продукцию агропромышленного комплекса за рубежом. Такие сессии помогают предприятиям находить новых партнеров, укрепляют экспортный потенциал и формируют прочную основу для развития отрасли, усиливая кооперацию между регионами", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Программа мероприятия включает индивидуальные b2b-переговоры, консультации с экспертами по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также посещение ведущих производственных предприятий Новосибирской области.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина на семинаре Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории как стимул развития промышленной кооперации и экспорта государств-членов Евразийского экономического союза в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ЭкономикаНовосибирскРоссийский экспортный центр (РЭЦ)агропродукция
 
 
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