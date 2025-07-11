https://ria.ru/20250711/servis-2028572907.html
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис "Сделано в Подмосковье" начал работу для продвижения региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:47:00+03:00
2025-07-11T14:47:00+03:00
2025-07-11T14:47:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022614900_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_3a25bb79d68f0c324a2ea2983239d8bb.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "Сделано в Подмосковье" начал работу для продвижения региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Сервис содержит официальный каталог участников рынка региона и выпускаемой ими продукции. На платформе также представлена интерактивная карта предприятий и фермерских хозяйств с описанием их деятельности и контактной информацией. Как уточняют в региональном Минсельхозе, такой сервис станет инструментом поддержки подмосковных производителей. Он позволяет предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам создать персональную страницу, размещать информацию о товарах и продукции, произведенных в регионе, а также предлагать агротуры. В настоящее время продолжается формирование каталога – до 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы. "Интерактивный сервис удобен и для потребителей – здесь можно выбирать продукты напрямую от производителей по различным категориям. Для предприятий – это площадка для продвижения и реализации товаров", — говорится в сообщении. Регистрация для создания страницы компании доступна через раздел "Присоединиться к сервису".
https://ria.ru/20250711/funduk-2028554597.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022614900_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3c59f1fdf06ec0cdcfb120244bee5df0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , агропродукция
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , агропродукция
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье
Для продвижения аграриев запущен сервис "Сделано в Подмосковье"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "Сделано в Подмосковье" начал работу для продвижения региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сервис содержит официальный каталог участников рынка региона и выпускаемой ими продукции. На платформе также представлена интерактивная карта предприятий и фермерских хозяйств с описанием их деятельности и контактной информацией.
Как уточняют в региональном Минсельхозе, такой сервис станет инструментом поддержки подмосковных производителей. Он позволяет предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам создать персональную страницу, размещать информацию о товарах и продукции, произведенных в регионе, а также предлагать агротуры. В настоящее время продолжается формирование каталога – до 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы.
"Интерактивный сервис удобен и для потребителей – здесь можно выбирать продукты напрямую от производителей по различным категориям. Для предприятий – это площадка для продвижения и реализации товаров", — говорится в сообщении.
Регистрация для создания страницы компании доступна через раздел "Присоединиться к сервису".