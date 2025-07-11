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Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025
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14:47 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/servis-2028572907.html
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2025
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис "Сделано в Подмосковье" начал работу для продвижения региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:47:00+03:00
2025-07-11T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "Сделано в Подмосковье" начал работу для продвижения региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Сервис содержит официальный каталог участников рынка региона и выпускаемой ими продукции. На платформе также представлена интерактивная карта предприятий и фермерских хозяйств с описанием их деятельности и контактной информацией. Как уточняют в региональном Минсельхозе, такой сервис станет инструментом поддержки подмосковных производителей. Он позволяет предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам создать персональную страницу, размещать информацию о товарах и продукции, произведенных в регионе, а также предлагать агротуры. В настоящее время продолжается формирование каталога – до 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы. "Интерактивный сервис удобен и для потребителей – здесь можно выбирать продукты напрямую от производителей по различным категориям. Для предприятий – это площадка для продвижения и реализации товаров", — говорится в сообщении. Регистрация для создания страницы компании доступна через раздел "Присоединиться к сервису".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , агропродукция
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , агропродукция
Онлайн-сервис для продвижения фермеров и продавцов запустили в Подмосковье

Для продвижения аграриев запущен сервис "Сделано в Подмосковье"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи на прилавке
Овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "Сделано в Подмосковье" начал работу для продвижения региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сервис содержит официальный каталог участников рынка региона и выпускаемой ими продукции. На платформе также представлена интерактивная карта предприятий и фермерских хозяйств с описанием их деятельности и контактной информацией.
Как уточняют в региональном Минсельхозе, такой сервис станет инструментом поддержки подмосковных производителей. Он позволяет предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам создать персональную страницу, размещать информацию о товарах и продукции, произведенных в регионе, а также предлагать агротуры. В настоящее время продолжается формирование каталога – до 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы.
"Интерактивный сервис удобен и для потребителей – здесь можно выбирать продукты напрямую от производителей по различным категориям. Для предприятий – это площадка для продвижения и реализации товаров", — говорится в сообщении.
Регистрация для создания страницы компании доступна через раздел "Присоединиться к сервису".
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