Рейтинг@Mail.ru
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность ВС в Европе - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/senat-2028675755.html
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность ВС в Европе
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность ВС в Европе - РИА Новости, 11.07.2025
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность ВС в Европе
Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:04:00+03:00
2025-07-11T20:04:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
саммит нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_cd117c569848735f9089d3d5a01cc885.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава Пентагона не подтвердит целесообразность такого решения. Ранее комитет сената США по ВС подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. "Запрещает сокращение численности вооружённых сил США в Европе или отказ США от командования постом верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны не оценит влияние на интересы США и НАТО и не подтвердит конгрессу, что такие действия отвечают национальным интересам", - говорится в опубликованном законопроекте. Председателю Объединённого комитета начальников штабов и командующему Европейским командованием ВС США предписано проводить независимую оценку рисков любых подобных действий, следует из законопроекта.
https://ria.ru/20250705/nato-2027417743.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:147:2534:2048_1920x0_80_0_0_d4fcce3665f34631369e8d8e92e621dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, саммит нато
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Саммит НАТО
Проект оборонного бюджета США запретил сокращать численность ВС в Европе

Одобренный сенатом законопроект запрещает сокращать численность ВС США в Европе

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в Восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в Восточной Европе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США на учениях в Восточной Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 год, ранее одобренный профильным комитетом сената, запрещает сокращать численность вооруженных сил в Европе, пока глава Пентагона не подтвердит целесообразность такого решения.
Ранее комитет сената США по ВС подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
"Запрещает сокращение численности вооружённых сил США в Европе или отказ США от командования постом верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны не оценит влияние на интересы США и НАТО и не подтвердит конгрессу, что такие действия отвечают национальным интересам", - говорится в опубликованном законопроекте.
Председателю Объединённого комитета начальников штабов и командующему Европейским командованием ВС США предписано проводить независимую оценку рисков любых подобных действий, следует из законопроекта.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В НАТО ответили на вопрос о сокращении численности войск США в Европе
5 июля, 21:25
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала