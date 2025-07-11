https://ria.ru/20250711/sbu-2028659263.html

В США раскрыли связь убитого в Киеве полковника СБУ с Курской областью

В США раскрыли связь убитого в Киеве полковника СБУ с Курской областью - РИА Новости, 11.07.2025

В США раскрыли связь убитого в Киеве полковника СБУ с Курской областью

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич в 1990-х годах командовал группой, убившей в результате покушения героя ДНР Арсена Павлова, известного по позывному... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:30:00+03:00

2025-07-11T18:30:00+03:00

2025-07-11T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич в 1990-х годах командовал группой, убившей в результате покушения героя ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола", пишет The New York Times."Поступив на службу в СБУ в середине 1990-х годов, полковник Воронич какое-то время командовал подразделением специальных операций <…>. Это подразделение, известное как Пятое управление и получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство <…> Арсена Павлова, известного под псевдонимом "Моторола", — говорится в материале.Журналисты также утверждают, что его подразделение сыграло ключевую роль в нападении Украины на Курскую область прошлым летом.В четверг киевские правоохранительные органы сообщили, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в украинской столице был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника.Позже украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве в Киеве Ивана Воронича — Гулиева Нармин 1991 года рождения и ее неизвестный сообщник.Согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого Александр Погорелов, пожизненно осужденный по этому делу, установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. Неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, "Моторола" погиб в лифте.Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html

https://ria.ru/20250711/fsb-2028504281.html

https://ria.ru/20250703/vzryv-2027001587.html

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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах. 2025-07-11T18:30 true PT0M32S

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в мире, киев, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины, россия, курская область