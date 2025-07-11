Рейтинг@Mail.ru
Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sapery-2028478082.html
Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР
Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР - РИА Новости, 11.07.2025
Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взрывоопасные... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:02:00+03:00
2025-07-11T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ на освобожденных территориях в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие инженерных подразделений 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе проведения специальной военной операции ежедневно проводят разминирование освобожденных территорий в Луганской Народной Республике от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. "Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. В этот раз военные инженеры выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию в районе Северодонецка", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что местные жители очень часто находят опасные "подарки" от ВСУ, в том числе оставшиеся схроны, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые дроны-камикадзе, в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов, в местах общего пользования. "Во время наступательных действий у саперов работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250711/nagrady-2028477969.html
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8717fe4949f6902d2212e69997ca9e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР

Минобороны: саперы "Запада" разминируют освобожденные территории ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ на освобожденных территориях в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие инженерных подразделений 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе проведения специальной военной операции ежедневно проводят разминирование освобожденных территорий в Луганской Народной Республике от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия
05:01
Уточняется, что группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей.
"Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. В этот раз военные инженеры выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию в районе Северодонецка", - уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что местные жители очень часто находят опасные "подарки" от ВСУ, в том числе оставшиеся схроны, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые дроны-камикадзе, в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов, в местах общего пользования.
"Во время наступательных действий у саперов работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва", - пояснили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Боец рассказал о восстановлении танка, загоревшегося после атаки дронов ВСУ
03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала