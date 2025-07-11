https://ria.ru/20250711/sapery-2028478082.html

Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР

Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР - РИА Новости, 11.07.2025

Саперы группировки "Запад" разминируют освобожденные территории ЛНР

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взрывоопасные... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:02:00+03:00

2025-07-11T05:02:00+03:00

2025-07-11T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ на освобожденных территориях в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие инженерных подразделений 92-го инженерного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе проведения специальной военной операции ежедневно проводят разминирование освобожденных территорий в Луганской Народной Республике от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. "Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. В этот раз военные инженеры выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию в районе Северодонецка", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что местные жители очень часто находят опасные "подарки" от ВСУ, в том числе оставшиеся схроны, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые дроны-камикадзе, в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов, в местах общего пользования. "Во время наступательных действий у саперов работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250711/nagrady-2028477969.html

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины