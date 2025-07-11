Рейтинг@Mail.ru
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ryabkov-2028483358.html
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2025
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:12:00+03:00
2025-07-11T07:12:00+03:00
россия
сша
москва
дмитрий песков
сергей рябков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, я не согласен (с тем, что позитивный тренд в отношениях Москвы и Вашингтона сходит на нет - ред.). Я думаю, что нынешняя администрация США и в этом вопросе, и во многих других вопросах действует зигзагообразно. Говорить, что они твердо идут раз и навсегда установленным курсом, я бы не взялся. Мы это не драматизируем. Мы, по крайней мере по тем каналам, которые используются на рабочем уровне, доводим до американцев набор приоритетов и подходы наши четко, внятно, логично, понятно. За этим, я уверен, они видят наше искреннее стремление нормализовать отношения", - сказал он. "Конечно, для танго нужны двое. Я думаю, что обширный международный опыт президента (США Дональда) Трампа и тот опыт, который мы совместно накопили, он весьма неоднозначный в период первого президентского срока господина Трампа, позволяет лучше разбираться в происходящем и не драматизировать что-то, что напрашивается к драматизации, а работать в спокойном ключе именно в положительной повестке дня", - пояснил Рябков. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250711/rjabki-2028479258.html
https://ria.ru/20250711/iran-2028477408.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, владимир путин
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Владимир Путин
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков

Рябков: позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, я не согласен (с тем, что позитивный тренд в отношениях Москвы и Вашингтона сходит на нет - ред.). Я думаю, что нынешняя администрация США и в этом вопросе, и во многих других вопросах действует зигзагообразно. Говорить, что они твердо идут раз и навсегда установленным курсом, я бы не взялся. Мы это не драматизируем. Мы, по крайней мере по тем каналам, которые используются на рабочем уровне, доводим до американцев набор приоритетов и подходы наши четко, внятно, логично, понятно. За этим, я уверен, они видят наше искреннее стремление нормализовать отношения", - сказал он.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Рябков назвал сроки нового раунда консультаций с США по "раздражителям"
05:32
"Конечно, для танго нужны двое. Я думаю, что обширный международный опыт президента (США Дональда) Трампа и тот опыт, который мы совместно накопили, он весьма неоднозначный в период первого президентского срока господина Трампа, позволяет лучше разбираться в происходящем и не драматизировать что-то, что напрашивается к драматизации, а работать в спокойном ключе именно в положительной повестке дня", - пояснил Рябков.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Рябков рассказал о предложении России по вывозу излишков урана из Ирана
04:37
 
РоссияСШАМоскваДмитрий ПесковСергей РябковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала