https://ria.ru/20250711/ryabkov-2028483358.html

Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков

Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2025

Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков

Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:12:00+03:00

2025-07-11T07:12:00+03:00

2025-07-11T07:12:00+03:00

россия

сша

москва

дмитрий песков

сергей рябков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, я не согласен (с тем, что позитивный тренд в отношениях Москвы и Вашингтона сходит на нет - ред.). Я думаю, что нынешняя администрация США и в этом вопросе, и во многих других вопросах действует зигзагообразно. Говорить, что они твердо идут раз и навсегда установленным курсом, я бы не взялся. Мы это не драматизируем. Мы, по крайней мере по тем каналам, которые используются на рабочем уровне, доводим до американцев набор приоритетов и подходы наши четко, внятно, логично, понятно. За этим, я уверен, они видят наше искреннее стремление нормализовать отношения", - сказал он. "Конечно, для танго нужны двое. Я думаю, что обширный международный опыт президента (США Дональда) Трампа и тот опыт, который мы совместно накопили, он весьма неоднозначный в период первого президентского срока господина Трампа, позволяет лучше разбираться в происходящем и не драматизировать что-то, что напрашивается к драматизации, а работать в спокойном ключе именно в положительной повестке дня", - пояснил Рябков. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250711/rjabki-2028479258.html

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россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, владимир путин