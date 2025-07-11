Рейтинг@Mail.ru
В Европе назвали главного ненавистника России - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 11.07.2025 (обновлено: 22:10 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028691765.html
В Европе назвали главного ненавистника России
В Европе назвали главного ненавистника России - РИА Новости, 11.07.2025
В Европе назвали главного ненавистника России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас одержима ненавистью к России, пишет журналист Томас Фази в колонке для Unherd. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:08:00+03:00
2025-07-11T22:10:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
кайя каллас
нато
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас одержима ненавистью к России, пишет журналист Томас Фази в колонке для Unherd."В то время, когда война на Украине, несомненно, является главным внешнеполитическим вызовом Европы, трудно представить кого-то менее подходящего для этой роли, чем Каллас, чья глубоко укоренившаяся враждебность к России граничит с одержимостью", — считает он.Журналист также добавил, что, по его мнению, Каллас "зациклилась на России" до такой степени, что практически не высказывала мнения по всем остальным вопросам внешней политики.В июне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поставок помощи Украине.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250711/lidery-2028552438.html
https://ria.ru/20250711/kreml-2028546466.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
В Европе назвали главного ненавистника России

Unherd: враждебность Каллас к России граничит с одержимостью

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас одержима ненавистью к России, пишет журналист Томас Фази в колонке для Unherd.
"В то время, когда война на Украине, несомненно, является главным внешнеполитическим вызовом Европы, трудно представить кого-то менее подходящего для этой роли, чем Каллас, чья глубоко укоренившаяся враждебность к России граничит с одержимостью", — считает он.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Лидеры ЕС не справляются с вызовами, заявил депутат Европарламента
Вчера, 13:40
Журналист также добавил, что, по его мнению, Каллас "зациклилась на России" до такой степени, что практически не высказывала мнения по всем остальным вопросам внешней политики.
В июне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поставок помощи Украине.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Кремле прокомментировали желание ЕС разместить военных на Украине
Вчера, 13:07
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаКайя КалласНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала