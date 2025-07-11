https://ria.ru/20250711/rossiya-2028691765.html

В Европе назвали главного ненавистника России

В Европе назвали главного ненавистника России - РИА Новости, 11.07.2025

В Европе назвали главного ненавистника России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас одержима ненавистью к России, пишет журналист Томас Фази в колонке для Unherd. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:08:00+03:00

2025-07-11T22:08:00+03:00

2025-07-11T22:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас одержима ненавистью к России, пишет журналист Томас Фази в колонке для Unherd."В то время, когда война на Украине, несомненно, является главным внешнеполитическим вызовом Европы, трудно представить кого-то менее подходящего для этой роли, чем Каллас, чья глубоко укоренившаяся враждебность к России граничит с одержимостью", — считает он.Журналист также добавил, что, по его мнению, Каллас "зациклилась на России" до такой степени, что практически не высказывала мнения по всем остальным вопросам внешней политики.В июне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поставок помощи Украине.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, нато, евросоюз, еврокомиссия