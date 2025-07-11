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Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире - РИА Новости, 11.07.2025
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17:53 11.07.2025 (обновлено: 18:12 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644236.html
Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире
Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире - РИА Новости, 11.07.2025
Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире
Реализация языковой политики РФ призвана укрепить позиции русского языка в мире, способствовать сокращению иностранных слов, соответствующий документ размещен в РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:53:00+03:00
2025-07-11T18:12:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
русский язык в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Реализация языковой политики РФ призвана укрепить позиции русского языка в мире, способствовать сокращению иностранных слов, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Реализация государственной языковой политики будет способствовать:... сокращению использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, расширению использования русского языка и кириллицы в публичном пространстве; укреплению позиций русского языка в мире и повышению значимости России в мировом гуманитарном пространстве", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, в мире, русский язык в мире
Россия, Владимир Путин, В мире, Русский язык в мире
Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире

Языковая политика в России поспособствует сокращению иностранных слов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Реализация языковой политики РФ призвана укрепить позиции русского языка в мире, способствовать сокращению иностранных слов, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Реализация государственной языковой политики будет способствовать:... сокращению использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, расширению использования русского языка и кириллицы в публичном пространстве; укреплению позиций русского языка в мире и повышению значимости России в мировом гуманитарном пространстве", - говорится в документе.
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