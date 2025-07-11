https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644236.html

Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире

Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире - РИА Новости, 11.07.2025

Языковая политика поспособствует укреплению позиции русского языка в мире

Реализация языковой политики РФ призвана укрепить позиции русского языка в мире, способствовать сокращению иностранных слов, соответствующий документ размещен в РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:53:00+03:00

2025-07-11T17:53:00+03:00

2025-07-11T18:12:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

русский язык в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Реализация языковой политики РФ призвана укрепить позиции русского языка в мире, способствовать сокращению иностранных слов, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Реализация государственной языковой политики будет способствовать:... сокращению использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, расширению использования русского языка и кириллицы в публичном пространстве; укреплению позиций русского языка в мире и повышению значимости России в мировом гуманитарном пространстве", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/veschanie-2028644857.html

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