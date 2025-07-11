https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641549.html
Путин подписал указ о продвижении русского языка
Путин подписал указ о продвижении русского языка - РИА Новости, 11.07.2025
Путин подписал указ о продвижении русского языка
Создание условий для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве является задачей государственной политики РФ,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:49:00+03:00
2025-07-11T17:49:00+03:00
2025-07-11T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Создание условий для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве является задачей государственной политики РФ, говорится в указе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: обеспечение условий для продвижения русского языка как языка межнационального общения на постсоветском пространстве", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644945.html
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россия, общество
Путин подписал указ о продвижении русского языка
Путин подписал указ о продвижении русского языка на постсоветском пространстве