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Один польский дипломат покинет Россию - РИА Новости, 11.07.2025
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16:14 11.07.2025 (обновлено: 16:24 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028601437.html
Один польский дипломат покинет Россию
Один польский дипломат покинет Россию - РИА Новости, 11.07.2025
Один польский дипломат покинет Россию
Один польский дипломат должен будет покинуть Россию в рамках закрытия консульства в Калининграде, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:14:00+03:00
2025-07-11T16:24:00+03:00
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польша
калининград
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Один польский дипломат должен будет покинуть Россию в рамках закрытия консульства в Калининграде, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее сообщалось, что Россия отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России пояснили, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Польши. "Речь идет об одном дипломате, который должен оставить территорию Российской Федерации", - сказал Вроньский.
https://ria.ru/20250711/polsha-2028503917.html
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в мире, россия, польша, калининград
В мире, Россия, Польша, Калининград
Один польский дипломат покинет Россию

Представитель МИД Вроньский: один польский дипломат покинет Россию

CC BY-SA 4.0 / Niegodzisie / Здание генерального консульства Польши в Калининграде
Здание генерального консульства Польши в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Niegodzisie /
Здание генерального консульства Польши в Калининграде. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Один польский дипломат должен будет покинуть Россию в рамках закрытия консульства в Калининграде, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
Ранее сообщалось, что Россия отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России пояснили, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Польши.
"Речь идет об одном дипломате, который должен оставить территорию Российской Федерации", - сказал Вроньский.
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