https://ria.ru/20250711/rossija-2028690226.html

Россотрудничество и ЮКЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Россотрудничество и ЮКЖД подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 11.07.2025

Россотрудничество и ЮКЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Россотрудничество подписало меморандум о сотрудничестве с ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД), сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:50:00+03:00

2025-07-11T21:50:00+03:00

2025-07-11T21:50:00+03:00

россия

алексей мельников

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ржд

в мире

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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Россотрудничество подписало меморандум о сотрудничестве с ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД), сообщает пресс-служба организации. "Руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов и генеральный директор ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Алексей Мельников подписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась на исторической станции Санаин, построенной в 1899 году", - говорится в сообщении. По словам Мельникова, даже несмотря на те сложности, с которыми сталкивается сегодня ЮКЖД, в том числе в части инвестиций, компания понимает, что одна из ее ключевых задач - гуманитарная. "Это миссия, направленная на сохранение союзных и добрососедских связей. Наш вклад может быть небольшим, но мы стараемся - по капле, по зерну - делать все возможное. И в этом смысле сотрудничество с Русским Домом стало для нас яркой страницей", - отметил Мельников. В частности, он напомнил о проектах ко Дню Победы, просветительских инициативах, приезде в республику врачей из системы РЖД. По словам Мельникова, все это - важные шаги, которые хорошо вписываются в общую рамку союзнических отношений между Россией и Арменией. "Этот меморандум возник не на пустом месте. Это и итог уже проделанной большой работы, и хорошее начало нового этапа нашего сотрудничества. Вместе с ЮКЖД мы реализуем целый ряд флагманских проектов. Это неформальное, но очень содержательное партнерство, в котором есть энергия, взаимопонимание и желание делать больше", - отметил Фефилов. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html

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россия, алексей мельников, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ржд, в мире, армения