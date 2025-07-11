В России поддержат развитие русского жестового языка
Путин подписал указ о поддержке развития русского жестового языка
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов
Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Развитие русского жестового языка поддержат в РФ в рамках реализации Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России.
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"Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… поддержка развития русского жестового языка, являющегося неречевым языком общения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей для получения инвалидами по слуху перевода с использованием русского жестового языка, совершенствование подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и переводчиков русского жестового языка", - говорится в документе.