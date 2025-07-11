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В России поддержат развитие русского жестового языка - РИА Новости, 11.07.2025
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21:47 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rossija-2028689926.html
В России поддержат развитие русского жестового языка
В России поддержат развитие русского жестового языка - РИА Новости, 11.07.2025
В России поддержат развитие русского жестового языка
Развитие русского жестового языка поддержат в РФ в рамках реализации Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:47:00+03:00
2025-07-11T21:47:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Развитие русского жестового языка поддержат в РФ в рамках реализации Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… поддержка развития русского жестового языка, являющегося неречевым языком общения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей для получения инвалидами по слуху перевода с использованием русского жестового языка, совершенствование подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и переводчиков русского жестового языка", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России поддержат развитие русского жестового языка

Путин подписал указ о поддержке развития русского жестового языка

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов
Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Развитие русского жестового языка поддержат в РФ в рамках реализации Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России.
«
"Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… поддержка развития русского жестового языка, являющегося неречевым языком общения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей для получения инвалидами по слуху перевода с использованием русского жестового языка, совершенствование подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и переводчиков русского жестового языка", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Вчера, 17:44
 
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