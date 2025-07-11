https://ria.ru/20250711/rossija-2028689926.html

В России поддержат развитие русского жестового языка

В России поддержат развитие русского жестового языка - РИА Новости, 11.07.2025

В России поддержат развитие русского жестового языка

Развитие русского жестового языка поддержат в РФ в рамках реализации Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:47:00+03:00

2025-07-11T21:47:00+03:00

2025-07-11T21:47:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Развитие русского жестового языка поддержат в РФ в рамках реализации Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… поддержка развития русского жестового языка, являющегося неречевым языком общения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей для получения инвалидами по слуху перевода с использованием русского жестового языка, совершенствование подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и переводчиков русского жестового языка", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество