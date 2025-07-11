https://ria.ru/20250711/rossija-2028676940.html

Гунба заявил, что видит Абхазию в союзе с Россией

Гунба заявил, что видит Абхазию в союзе с Россией - РИА Новости, 11.07.2025

Гунба заявил, что видит Абхазию в союзе с Россией

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что видит страну в будущем развитой, независимой, процветающей и в союзе с Россией. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:13:00+03:00

2025-07-11T20:13:00+03:00

2025-07-11T20:13:00+03:00

абхазия

россия

бадра гунба

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что видит страну в будущем развитой, независимой, процветающей и в союзе с Россией. "Абхазию, конечно же, я вижу развитой, где соблюдаются законы, где граждане нашей страны и гости нашей страны чувствуют себя в безопасности... Независимой, процветающей, с развитой экономикой, в союзе с Российской Федерацией. Для нас это ключевые направления, которые мы должны выстраивать. Мы не имеем другого шанса на развитие по другому сценарию. Мы - маленькая страна, многострадальная страна", - сказал Гунба журналистам в пятницу. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия. По его словам, народ Абхазии заслуживает жить достойно. "В этом смысле мы и дальше будем предпринимать все усилия, все свои возможности, опыт, компетенцию ради сохранения нашей страны", - подчеркнул Гунба.

https://ria.ru/20250711/putin-2028675365.html

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абхазия, россия, бадра гунба, в мире