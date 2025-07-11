https://ria.ru/20250711/rossija-2028664667.html
Россия будет содействовать переводу русской литературы на иностранные языки
Россия будет содействовать переводу русской литературы на иностранные языки - РИА Новости, 11.07.2025
Россия будет содействовать переводу русской литературы на иностранные языки
Россия намерена содействовать переводу русской художественной литературы на иностранные языки, следует из утвержденных основ государственной языковой политики... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:49:00+03:00
2025-07-11T18:49:00+03:00
2025-07-11T18:49:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия намерена содействовать переводу русской художественной литературы на иностранные языки, следует из утвержденных основ государственной языковой политики РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, он опубликован в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов. В документе перечислены, в том числе, задачи языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Одна из них – "содействие деятельности иностранных научных и образовательных организаций, международных организаций по изучению русского языка и переводу русской художественной литературы на иностранные языки".
https://ria.ru/20250711/dokument-2028640938.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия будет содействовать переводу русской литературы на иностранные языки
РФ посодействует переводу русской художественной литературы на иностранные языки