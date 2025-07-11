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Патрушев: Россия нацелена на диалог с конструктивными силами в Молдавии - РИА Новости, 11.07.2025
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18:25 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rossija-2028658244.html
Патрушев: Россия нацелена на диалог с конструктивными силами в Молдавии
Патрушев: Россия нацелена на диалог с конструктивными силами в Молдавии - РИА Новости, 11.07.2025
Патрушев: Россия нацелена на диалог с конструктивными силами в Молдавии
Россия нацелена развивать диалог с силами в Молдавии, которые выступают за ее суверенитет и сохранение статуса нейтральности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:25:00+03:00
2025-07-11T18:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
молдавия
дмитрий патрушев
сергей данкверт
александр панкин
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия нацелена развивать диалог с силами в Молдавии, которые выступают за ее суверенитет и сохранение статуса нейтральности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Россия нацелена на сохранение и на развитие диалога со всеми конструктивными силами Молдавии, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета страны и, конечно, за сохранение ее нейтрального статуса", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Вице-премьер подчеркнул, что отношения стран, к сожалению, проходят непростой период, но несмотря на это, удается выстраивать прямые каналы взаимодействия. Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
https://ria.ru/20250711/dodon-2028650894.html
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html
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здоровье - общество, россия, молдавия, дмитрий патрушев, сергей данкверт, александр панкин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Здоровье - Общество, Россия, Молдавия, Дмитрий Патрушев, Сергей Данкверт, Александр Панкин, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Патрушев: Россия нацелена на диалог с конструктивными силами в Молдавии

Патрушев: РФ нацелена на диалог с силами в Молдавии, выступающими за суверенитет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия нацелена развивать диалог с силами в Молдавии, которые выступают за ее суверенитет и сохранение статуса нейтральности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Россия нацелена на сохранение и на развитие диалога со всеми конструктивными силами Молдавии, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета страны и, конечно, за сохранение ее нейтрального статуса", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
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Вице-премьер подчеркнул, что отношения стран, к сожалению, проходят непростой период, но несмотря на это, удается выстраивать прямые каналы взаимодействия.
Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
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Здоровье - ОбществоРоссияМолдавияДмитрий ПатрушевСергей ДанквертАлександр ПанкинФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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