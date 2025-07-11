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Россельхознадзор изучит ситуацию с экспортом цветов из Армении
Россельхознадзор изучит ситуацию с экспортом цветов из Армении - РИА Новости, 11.07.2025
Россельхознадзор изучит ситуацию с экспортом цветов из Армении
Специалисты Россельхознадзора посетят в ближайшее время Армению для изучения фитосанитарной обстановки в цветочных тепличных хозяйствах республики, сообщает... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:52:00+03:00
2025-07-11T21:52:00+03:00
2025-07-11T21:52:00+03:00
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора посетят в ближайшее время Армению для изучения фитосанитарной обстановки в цветочных тепличных хозяйствах республики, сообщает пресс-служба инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении. Ранее в армянском сегменте соцсетей появилась информация о проблемах с экспортом цветов из Армении в Россию. "Группа специалистов Россельхознадзора в ближайшее время посетит Армению с рабочим визитом, чтобы на месте ознакомиться с цветочными тепличными хозяйствами и совместно с инспекторами ИОБПП изучить фитосанитарную обстановку", - говорится в сообщении. Отмечается, что инспекционный орган вместе с Россельхознадзором активно занимается решением проблем, связанных с экспортом цветов из Армении. "Проведены совместные мероприятия по онлайн-видеонаблюдению в тепличных хозяйствах, по результатам которых решается вопрос о поставках в Россию продукции конкретного производителя. На данный момент у нас уже есть семь организаций, которым после совместной проверки разрешили экспорт", - сообщили в пресс-службе.
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армения, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Армения, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Россельхознадзор изучит ситуацию с экспортом цветов из Армении
Россельхознадзор изучит фитосанитарную обстановку в тепличных хозяйствах Армении