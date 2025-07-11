https://ria.ru/20250711/rosatom-2028593134.html

"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах

"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах - РИА Новости, 11.07.2025

"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах

"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах в Челябинской и Свердловской областях и в дальнейшем тиражировать этот опыт в Сибири, сообщил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:42:00+03:00

2025-07-11T15:42:00+03:00

2025-07-11T15:43:00+03:00

свердловская область

урал

челябинская область

алексей лихачев

белоярская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. "Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах в Челябинской и Свердловской областях и в дальнейшем тиражировать этот опыт в Сибири, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы будем создавать новые реакторы на быстрых нейтронах и на юге Урала - в Челябинской области, и здесь, в Свердловской области, и тиражировать их в Сибири. Поэтому в центре России у нас будет в основном быстрая тематика", - сказал Лихачев. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет с потенциалом продления до 80 лет. В его проекте использованы технические решения, зарекомендовавшие себя при эксплуатации энергоблоков №3 и №4 Белоярской АЭС с реакторами БН-600 и БН-800. Обоснование конструкционных материалов и ядерного топлива для БН-1200М выполняется с учетом опыта работы БН-600. Эксплуатацией блока БН-600, пущенного в 1980 году, была решена главная, поставленная при его сооружении задача: демонстрация длительной, эффективной и безопасной работы энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем.

https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html

свердловская область

урал

челябинская область

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свердловская область, урал, челябинская область, алексей лихачев, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество