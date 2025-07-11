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"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах
"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах - РИА Новости, 11.07.2025
"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах
"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах в Челябинской и Свердловской областях и в дальнейшем тиражировать этот опыт в Сибири, сообщил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:42:00+03:00
2025-07-11T15:42:00+03:00
2025-07-11T15:43:00+03:00
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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. "Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах в Челябинской и Свердловской областях и в дальнейшем тиражировать этот опыт в Сибири, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы будем создавать новые реакторы на быстрых нейтронах и на юге Урала - в Челябинской области, и здесь, в Свердловской области, и тиражировать их в Сибири. Поэтому в центре России у нас будет в основном быстрая тематика", - сказал Лихачев. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет с потенциалом продления до 80 лет. В его проекте использованы технические решения, зарекомендовавшие себя при эксплуатации энергоблоков №3 и №4 Белоярской АЭС с реакторами БН-600 и БН-800. Обоснование конструкционных материалов и ядерного топлива для БН-1200М выполняется с учетом опыта работы БН-600. Эксплуатацией блока БН-600, пущенного в 1980 году, была решена главная, поставленная при его сооружении задача: демонстрация длительной, эффективной и безопасной работы энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем.
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свердловская область, урал, челябинская область, алексей лихачев, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Свердловская область, Урал, Челябинская область, Алексей Лихачев, Белоярская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
"Росатом" планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах
"Росатом" планирует создавать реакторы на быстрых нейтронах на Урале и в Сибири