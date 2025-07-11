https://ria.ru/20250711/rosatom-2028536506.html

"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС

"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС - РИА Новости, 11.07.2025

"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС

Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:35:00+03:00

2025-07-11T12:35:00+03:00

2025-07-11T12:35:00+03:00

ядерные технологии

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

белоярская аэс

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время начаты разработка грунта и вывоз скального грунта, а также ведется подготовка временных дорог, ограждений и строительно-монтажной базы, уточнил журналистам руководитель группы по проекту сооружения энергоблока БМ-1200М Андрей Смелов. Он добавил, что стадия проектирования продлится до 31 октября, после чего документы будут поданы в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Начало строительства запланировано на 2027 год.

https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html

https://ria.ru/20250710/anokhin-2028407903.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), белоярская аэс