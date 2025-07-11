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"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС - РИА Новости, 11.07.2025
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Ядерные технологии
 
12:35 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rosatom-2028536506.html
"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС
"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС - РИА Новости, 11.07.2025
"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС
Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:35:00+03:00
2025-07-11T12:35:00+03:00
ядерные технологии
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
белоярская аэс
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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время начаты разработка грунта и вывоз скального грунта, а также ведется подготовка временных дорог, ограждений и строительно-монтажной базы, уточнил журналистам руководитель группы по проекту сооружения энергоблока БМ-1200М Андрей Смелов. Он добавил, что стадия проектирования продлится до 31 октября, после чего документы будут поданы в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Начало строительства запланировано на 2027 год.
https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html
https://ria.ru/20250710/anokhin-2028407903.html
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федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), белоярская аэс
Ядерные технологии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Белоярская АЭС
"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС

"Росатом" готовит площадку под энергоблок Белоярской АЭС с реактором БН-1200М

© Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭСБелоярская АЭС в Свердловской области
Белоярская АЭС в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭС
Белоярская АЭС в Свердловской области. Архивное фото
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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время начаты разработка грунта и вывоз скального грунта, а также ведется подготовка временных дорог, ограждений и строительно-монтажной базы, уточнил журналистам руководитель группы по проекту сооружения энергоблока БМ-1200М Андрей Смелов.
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"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"
1 июля, 18:34
Он добавил, что стадия проектирования продлится до 31 октября, после чего документы будут поданы в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение.
Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.
БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Начало строительства запланировано на 2027 год.
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Ядерные технологииФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Белоярская АЭС
 
 
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