"Росатом" начал готовить площадку под пятый энергоблок Белоярской АЭС
"Росатом" готовит площадку под энергоблок Белоярской АЭС с реактором БН-1200М
© Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭСБелоярская АЭС в Свердловской области
© Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭС
Белоярская АЭС в Свердловской области. Архивное фото
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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала подготовительные работы на строительной площадке энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время начаты разработка грунта и вывоз скального грунта, а также ведется подготовка временных дорог, ограждений и строительно-монтажной базы, уточнил журналистам руководитель группы по проекту сооружения энергоблока БМ-1200М Андрей Смелов.
Он добавил, что стадия проектирования продлится до 31 октября, после чего документы будут поданы в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение.
Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.
БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Начало строительства запланировано на 2027 год.