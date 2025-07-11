https://ria.ru/20250711/rjabki-2028479258.html

Рябков назвал сроки нового раунда консультаций с США по "раздражителям"

Рябков назвал сроки нового раунда консультаций с США по "раздражителям" - РИА Новости, 11.07.2025

Рябков назвал сроки нового раунда консультаций с США по "раздражителям"

Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:32:00+03:00

2025-07-11T05:32:00+03:00

2025-07-11T05:32:00+03:00

россия

сша

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, вполне (может пройти до конца лета - ред.), но мне надо понять, как эта тема обсуждалась в ходе уже завершившейся встречи министра (иностранных дел РФ Сергея Лаврова) с госсекретарем (США Марко Рубио). Мы в принципе не хотели бы, чтобы пауза между раундами по "раздражителям" затягивалась. Уже и так получилось, что после первых двух раундов ясности в отношении третьего нет больше месяца и это, наверное, не совсем соответствует тому, о чем договаривались лидеры и какие они давали поручения", - сказал он. "Мы имеем реальную повестку дня с американцами. Мы их не уговариваем, нет такого, что мы проявляем какую-то суперзаряженность и гиперзаинтересованность в этом процессе, тогда как они это делают с неохотой. Это нет. До сего момента диалог был достаточно конструктивный и взаимно заинтересованный. Но по большому счету затягивание паузы - это сигнал о том, что некоторые проблемы не будут решаться и дальше. Поэтому все же надо определиться", - подчеркнул Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.

https://ria.ru/20250711/putin-2028469259.html

https://ria.ru/20250710/ssha-2028460424.html

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россия, сша, москва, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио, оон