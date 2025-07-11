https://ria.ru/20250711/religiya-2028700859.html

Патриарх Кирилл рассказал о тайной литургии в Валаамском монастыре

Патриарх Кирилл рассказал о тайной литургии в Валаамском монастыре - РИА Новости, 11.07.2025

Патриарх Кирилл рассказал о тайной литургии в Валаамском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как при советской власти участвовал в тайно совершенной литургии в одном из бывших храмов не... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:33:00+03:00

2025-07-11T23:33:00+03:00

2025-07-11T23:33:00+03:00

религия

валаам

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ВАЛААМ (Республика Карелия), 11 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как при советской власти участвовал в тайно совершенной литургии в одном из бывших храмов не функционировавшего тогда Валаамского монастыря. В пятницу Русская православная церковь отмечает день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей обители. Традиционно в этот праздник монастырь посещает патриарх Кирилл. Во время этого визита он освятил стелу, посвященную митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму (Ротову), который в 1969 году вместе с будущим патриархом Кириллом тайно отслужил Божественную литургию в бывшем монастырском храме. Стела расположена на Игуменском кладбище монастыря. "Моя первая встреча с сей святой обителью была тогда, когда здесь находилось некое специальное учреждение, которое со стороны выглядело как колония для заключенных, но на самом деле здесь жили инвалиды Великой Отечественной войны. Те, кого тогдашняя власть не желала показывать людям, потому что вид их был страшен. У некоторых не было ни рук, ни ног. Вот и жили они здесь в изоляции, формально считаясь свободными, но не имея возможности выехать за пределы Валаама", - рассказал патриарх Кирилл после богослужения в Преображенском соборе Валаамского монастыря. По его словам, он впервые увидел Спасо-Преображенский собор - главный храм обители - "в очень неблагоприятном контексте". "Рядом на скамеечке сидел какой-то инвалид, видимо, не очень доброжелательно относившийся к Церкви. Он грубо меня окликнул со словами: "А ты поп, что ли?" Я отвечаю: "Вроде как так". — "А что ты тут делаешь?" — "Ну это же монастырь, святое место". — "Да какое это святое место?!" И стал выговаривать все, что у него было на душе и что выразилось в какой-то немотивированной злобе. Конечно, у меня и в мыслях не было осуждать этого человека — достаточно было представить себя на его месте, чтобы понять, какое отчаяние могло быть в его сердце", - отметил патриарх. Он добавил, что в те годы никто и помыслить не мог о возрождении монастыря. "Никто, кроме моего духовного отца владыки Никодима, тогдашнего митрополита Ленинградского и Ладожского. Мы приезжали вместе с владыкой на святую землю Валаамскую. Именно он тайно совершил в храме на кладбище первую Божественную литургию, с причащением Святых Христовых Таин. Престола не было, и я был одним из двух иподиаконов, которые держали дощечку, на которой совершалась Божественная евхаристия. И вот что удивительно: погода была ужасная, дождь, ветер, но, когда мы стали совершать литургию, через окно прорвался луч света. Солнечный луч, и мы восприняли это как знак Божий", - поделился воспоминаниями патриарх Кирилл. По его мнению, Божественная благодать никогда не покидала этого места, несмотря на опустошение, "ставшее результатом злой человеческой воли и ненависти по отношению к Церкви и ее святыням". Патриарх сказал, что Валаам - это "реально святое место". "Рад молиться в этом восстановленном величественном храме. Рад видеть и большое количество монашествующих. Несомненно, Валаам вернул свое значение для всей Русской православной церкви и свой духовно блистающий облик. Только дай Господь, чтобы... иночествующие, которых Господь привел в эту святую обитель, памятуя о ее тяжелом прошлом, старались строить свою жизнь, особенно окормление паломников, так, чтобы это место наполнялось мудрой пастырской деятельностью, способной помогать людям, которые обращаются за помощью к Церкви, часто в весьма сложных жизненных обстоятельствах", - заключил патриарх Кирилл. После богослужения патриарх Кирилл наградил игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия орденом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, II степени - "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с грядущим 70-летием со дня рождения". Также патриарх Кирилл вручил епископу памятные крест и панагию. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.

https://ria.ru/20250316/kirill-2005346373.html

https://ria.ru/20250628/katolikos-2026003807.html

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