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Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа - РИА Новости, 11.07.2025
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Туризм
 
21:08 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rejs-2028685247.html
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа - РИА Новости, 11.07.2025
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа
Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба. РИА Новости, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба. "Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа", - цитирует президента в пятницу агентство Sputnik Абхазия. По его словам, морское сообщение не сможет конкурировать с другими видами транспорта, но станет вариантом для экскурсионных маршрутов. "Многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами", - сказал Гунба. В четверг директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко заявила, что подготовка тестового рейса скоростного судна "Комета" проекта СПК М120 по маршруту "Сочи - Сухум" будет завершена к 13 июля - после того, как на причале в морском порту Сухума проведут технические мероприятия, Технические мероприятия, планируемые в порту Сухума, касаются установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, уточнила Фоменко.
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сухум, абхазия, сочи, бадра гунба, sputnik абхазия, росморпорт
Туризм, Сухум, Абхазия, Сочи, Бадра Гунба, Sputnik Абхазия, Росморпорт
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа

Гунба: первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом планируется 6 августа

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкНабережная города Сухум
Набережная города Сухум - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
«
"Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа", - цитирует президента в пятницу агентство Sputnik Абхазия.
По его словам, морское сообщение не сможет конкурировать с другими видами транспорта, но станет вариантом для экскурсионных маршрутов. "Многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами", - сказал Гунба.
В четверг директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко заявила, что подготовка тестового рейса скоростного судна "Комета" проекта СПК М120 по маршруту "Сочи - Сухум" будет завершена к 13 июля - после того, как на причале в морском порту Сухума проведут технические мероприятия,
Технические мероприятия, планируемые в порту Сухума, касаются установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, уточнила Фоменко.
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