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Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа

Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа - РИА Новости, 11.07.2025

Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа

Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:08:00+03:00

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2025-07-11T21:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба. "Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа", - цитирует президента в пятницу агентство Sputnik Абхазия. По его словам, морское сообщение не сможет конкурировать с другими видами транспорта, но станет вариантом для экскурсионных маршрутов. "Многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами", - сказал Гунба. В четверг директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко заявила, что подготовка тестового рейса скоростного судна "Комета" проекта СПК М120 по маршруту "Сочи - Сухум" будет завершена к 13 июля - после того, как на причале в морском порту Сухума проведут технические мероприятия, Технические мероприятия, планируемые в порту Сухума, касаются установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, уточнила Фоменко.

https://ria.ru/20250708/abhazija-2028032380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сухум, абхазия, сочи, бадра гунба, sputnik абхазия, росморпорт