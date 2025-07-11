https://ria.ru/20250711/rejs-2028685247.html
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа - РИА Новости, 11.07.2025
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа
Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:08:00+03:00
2025-07-11T21:08:00+03:00
2025-07-11T21:08:00+03:00
туризм
сухум
абхазия
сочи
бадра гунба
sputnik абхазия
росморпорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579699351_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3c1580aaa7931e59d8ec849c05478f36.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба. "Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа", - цитирует президента в пятницу агентство Sputnik Абхазия. По его словам, морское сообщение не сможет конкурировать с другими видами транспорта, но станет вариантом для экскурсионных маршрутов. "Многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами", - сказал Гунба. В четверг директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко заявила, что подготовка тестового рейса скоростного судна "Комета" проекта СПК М120 по маршруту "Сочи - Сухум" будет завершена к 13 июля - после того, как на причале в морском порту Сухума проведут технические мероприятия, Технические мероприятия, планируемые в порту Сухума, касаются установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, уточнила Фоменко.
https://ria.ru/20250708/abhazija-2028032380.html
сухум
абхазия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579699351_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e416bc1c45c1175a3fec5288d3f2e538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухум, абхазия, сочи, бадра гунба, sputnik абхазия, росморпорт
Туризм, Сухум, Абхазия, Сочи, Бадра Гунба, Sputnik Абхазия, Росморпорт
Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа
Гунба: первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом планируется 6 августа
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна по маршруту "Сочи-Сухум" состоится 6 августа, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
«
"Первый тестовый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа", - цитирует президента в пятницу агентство Sputnik Абхазия
.
По его словам, морское сообщение не сможет конкурировать с другими видами транспорта, но станет вариантом для экскурсионных маршрутов. "Многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами", - сказал Гунба.
В четверг директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко заявила, что подготовка тестового рейса скоростного судна "Комета" проекта СПК М120 по маршруту "Сочи - Сухум" будет завершена к 13 июля - после того, как на причале в морском порту Сухума проведут технические мероприятия,
Технические мероприятия, планируемые в порту Сухума, касаются установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения, уточнила Фоменко.