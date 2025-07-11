https://ria.ru/20250711/rebenok-2028492131.html

В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда

В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда - РИА Новости, 11.07.2025

В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда

Двухлетний ребенок ушел из дома и был травмирован поездом, пока его родители занимались домашними делами в городе Суровикино Волгоградской области, полиция... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:06:00+03:00

2025-07-11T09:06:00+03:00

2025-07-11T09:06:00+03:00

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД,11 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок ушел из дома и был травмирован поездом, пока его родители занимались домашними делами в городе Суровикино Волгоградской области, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, в четверг вечером в Суровикино родители оставили двухлетнего сына на попечение старшей сестры пока занимались домашними делами. "Воспользовавшись невнимательностью взрослых, мальчик самостоятельно покинул территорию домовладения, вышел на улицу и дошел до железнодорожных путей, где был травмирован проезжающим составом", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ребенок госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту травмирования мальчика.

https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область