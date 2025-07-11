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В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда - РИА Новости, 11.07.2025
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09:06 11.07.2025
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В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда
В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда - РИА Новости, 11.07.2025
В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда
Двухлетний ребенок ушел из дома и был травмирован поездом, пока его родители занимались домашними делами в городе Суровикино Волгоградской области, полиция... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:06:00+03:00
2025-07-11T09:06:00+03:00
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД,11 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок ушел из дома и был травмирован поездом, пока его родители занимались домашними делами в городе Суровикино Волгоградской области, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, в четверг вечером в Суровикино родители оставили двухлетнего сына на попечение старшей сестры пока занимались домашними делами. "Воспользовавшись невнимательностью взрослых, мальчик самостоятельно покинул территорию домовладения, вышел на улицу и дошел до железнодорожных путей, где был травмирован проезжающим составом", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ребенок госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту травмирования мальчика.
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области двухлетний ребенок пострадал из-за поезда

В Волгоградской области двухлетний ребенок ушел из дома и пострадал из-за поезда

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ВОЛГОГРАД,11 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок ушел из дома и был травмирован поездом, пока его родители занимались домашними делами в городе Суровикино Волгоградской области, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным полиции, в четверг вечером в Суровикино родители оставили двухлетнего сына на попечение старшей сестры пока занимались домашними делами.
«
"Воспользовавшись невнимательностью взрослых, мальчик самостоятельно покинул территорию домовладения, вышел на улицу и дошел до железнодорожных путей, где был травмирован проезжающим составом", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ребенок госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту травмирования мальчика.
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