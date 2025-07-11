https://ria.ru/20250711/rassledovanie-2028475784.html

СМИ: расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов

СМИ: расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов - РИА Новости, 11.07.2025

СМИ: расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов

Расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:58:00+03:00

2025-07-11T03:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, скорее, указывает на ошибку пилотов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностные источники в США. Ранее газета Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщила, что Индия направит в США два бортовых самописца разбившегося самолета для расшифровки и проведения анализа. В расследовании также участвует Национальный совет по безопасности на транспорте США. "Предварительные результаты расследования показывают, что переключатели, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены, что привело к потере тяги вскоре после взлета", - сообщили Wall Street Journal источники. Переключатели используются пилотами для запуска и отключения двигателей. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html

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в мире, технологии, сша, индия, лондон, air india