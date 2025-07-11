https://ria.ru/20250711/rakety-2028505604.html

Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране

Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране - РИА Новости, 11.07.2025

Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране

Более 90% иранских ракет достигали назначенных целей во время ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни 12-дневной войны, заявил спикер иранского... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:25:00+03:00

2025-07-11T10:25:00+03:00

2025-07-11T10:25:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024789265_0:319:805:771_1920x0_80_0_0_40d0d0a9dbd18ba313f772e033f11646.jpg

ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Более 90% иранских ракет достигали назначенных целей во время ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни 12-дневной войны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Ранее в начале июля арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта. "Более 90% наших ракет в последние дни (войны – ред.) достигали своих целей", – приводит слова Галибафа агентство Mehr. Он также утверждает, что при ударах Ирана в Израиле могли погибнуть не менее 500 человек. По его словам, на любое число пострадавших есть определенные "(статистические - ред.) стандарты погибших". Он сообщил о существующей информации про 3,5 тысячи пострадавших в Израиле, на такую цифру, утверждает Галибаф, должно приходиться не менее 500 погибших. Ранее в конце июня канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что число пострадавших от ракетных атак со стороны Ирана за весь период военных действий между странами возросло до 1472, погибших - до 28. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250709/zhertvy-2028200496.html

https://ria.ru/20250710/izrail-2028462914.html

https://ria.ru/20250708/izrail-2027978962.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте