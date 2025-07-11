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Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране - РИА Новости, 11.07.2025
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10:25 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/rakety-2028505604.html
Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране
Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране - РИА Новости, 11.07.2025
Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране
Более 90% иранских ракет достигали назначенных целей во время ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни 12-дневной войны, заявил спикер иранского... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:25:00+03:00
2025-07-11T10:25:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Более 90% иранских ракет достигали назначенных целей во время ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни 12-дневной войны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Ранее в начале июля арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта. "Более 90% наших ракет в последние дни (войны – ред.) достигали своих целей", – приводит слова Галибафа агентство Mehr. Он также утверждает, что при ударах Ирана в Израиле могли погибнуть не менее 500 человек. По его словам, на любое число пострадавших есть определенные "(статистические - ред.) стандарты погибших". Он сообщил о существующей информации про 3,5 тысячи пострадавших в Израиле, на такую цифру, утверждает Галибаф, должно приходиться не менее 500 погибших. Ранее в конце июня канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что число пострадавших от ракетных атак со стороны Ирана за весь период военных действий между странами возросло до 1472, погибших - до 28. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250709/zhertvy-2028200496.html
https://ria.ru/20250710/izrail-2028462914.html
https://ria.ru/20250708/izrail-2027978962.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране

Мохаммад Багер Галибаф: более 90% ракет Ирана достигали своих целей в Израиле

© Фото : соцсетиДым после удара Ирана по Израилю
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : соцсети
Дым после удара Ирана по Израилю. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Более 90% иранских ракет достигали назначенных целей во время ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни 12-дневной войны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Ранее в начале июля арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта.
Дым в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках
9 июля, 18:09
"Более 90% наших ракет в последние дни (войны – ред.) достигали своих целей", – приводит слова Галибафа агентство Mehr.
Он также утверждает, что при ударах Ирана в Израиле могли погибнуть не менее 500 человек.
По его словам, на любое число пострадавших есть определенные "(статистические - ред.) стандарты погибших". Он сообщил о существующей информации про 3,5 тысячи пострадавших в Израиле, на такую цифру, утверждает Галибаф, должно приходиться не менее 500 погибших.
Ранее в конце июня канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что число пострадавших от ракетных атак со стороны Ирана за весь период военных действий между странами возросло до 1472, погибших - до 28.
Тегеран столица Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Израиль оценил запасы обогащенного урана в Иране
Вчера, 23:48
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Reuters: в Израиле впервые подтвердили поражение Ираном военных объектов
8 июля, 17:12
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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