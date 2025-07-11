Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране
Мохаммад Багер Галибаф: более 90% ракет Ирана достигали своих целей в Израиле
© Фото : соцсетиДым после удара Ирана по Израилю
© Фото : соцсети
Дым после удара Ирана по Израилю. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Более 90% иранских ракет достигали назначенных целей во время ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни 12-дневной войны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Ранее в начале июля арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что силы ПВО Израиля перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет в ходе последнего конфликта.
"Более 90% наших ракет в последние дни (войны – ред.) достигали своих целей", – приводит слова Галибафа агентство Mehr.
Он также утверждает, что при ударах Ирана в Израиле могли погибнуть не менее 500 человек.
По его словам, на любое число пострадавших есть определенные "(статистические - ред.) стандарты погибших". Он сообщил о существующей информации про 3,5 тысячи пострадавших в Израиле, на такую цифру, утверждает Галибаф, должно приходиться не менее 500 погибших.
Ранее в конце июня канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что число пострадавших от ракетных атак со стороны Ирана за весь период военных действий между странами возросло до 1472, погибших - до 28.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".