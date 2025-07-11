https://ria.ru/20250711/qr-kod-2028626013.html

В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код

В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код - РИА Новости, 11.07.2025

В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код

Поправки о запрете взимания платы за использование универсального QR-кода позволят свести к нулю упреки в том, что его оператор - Национальная система платежных РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:25:00+03:00

2025-07-11T17:25:00+03:00

2025-07-11T17:25:00+03:00

технологии

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Поправки о запрете взимания платы за использование универсального QR-кода позволят свести к нулю упреки в том, что его оператор - Национальная система платежных карт (НСПК) - хочет зарабатывать на оказании данной услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В четверг комитет по финрынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Поправками ко второму чтению предусматривается, что оператор универсального платежного кода обязан предоставлять услуги без взимания платы. "Для того, чтобы уменьшить нагрузку на потребителей этой услуги, а потребителем единого QR-кода являются наши граждане, и были упреки в том, что государственная структура хочет зарабатывать на том, что она будет эту услугу оказывать… В том числе, этот упрек, он свелся к нулю, потому что плата будет бесплатной", - сказал Аксаков. Он отметил, что инициатива не взимать плату с россиян за использование универсального QR-кода в данном случае исходит от ЦБ, который является учредителем НСПК. "Фактически... это вход в помещение, где представляются финансовые услуги. В данном случае за вход, так же как вход в магазин, не оплачивается людьми. За вход в универсальный магазин плата с граждан не взимается, а они потом уже оплачивают услуги и товары, которые приобретают в этом универсальном магазине. То же самое и здесь", - добавил Аксаков.

https://ria.ru/20250710/nspk-2028347219.html

https://ria.ru/20250710/nspk-2028347219.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), единый государственный экзамен (егэ)