В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код
Аксаков: бесплатный универсальный QR-код позволит снять упреки в сторону НСПК
Считка QR-кода. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Поправки о запрете взимания платы за использование универсального QR-кода позволят свести к нулю упреки в том, что его оператор - Национальная система платежных карт (НСПК) - хочет зарабатывать на оказании данной услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В четверг комитет по финрынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Поправками ко второму чтению предусматривается, что оператор универсального платежного кода обязан предоставлять услуги без взимания платы.
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"Для того, чтобы уменьшить нагрузку на потребителей этой услуги, а потребителем единого QR-кода являются наши граждане, и были упреки в том, что государственная структура хочет зарабатывать на том, что она будет эту услугу оказывать… В том числе, этот упрек, он свелся к нулю, потому что плата будет бесплатной", - сказал Аксаков.
Он отметил, что инициатива не взимать плату с россиян за использование универсального QR-кода в данном случае исходит от ЦБ, который является учредителем НСПК.
"Фактически... это вход в помещение, где представляются финансовые услуги. В данном случае за вход, так же как вход в магазин, не оплачивается людьми. За вход в универсальный магазин плата с граждан не взимается, а они потом уже оплачивают услуги и товары, которые приобретают в этом универсальном магазине. То же самое и здесь", - добавил Аксаков.