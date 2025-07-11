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В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код - РИА Новости, 11.07.2025
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17:25 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/qr-kod-2028626013.html
В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код
В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код
Поправки о запрете взимания платы за использование универсального QR-кода позволят свести к нулю упреки в том, что его оператор - Национальная система платежных РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:25:00+03:00
2025-07-11T17:25:00+03:00
технологии
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Поправки о запрете взимания платы за использование универсального QR-кода позволят свести к нулю упреки в том, что его оператор - Национальная система платежных карт (НСПК) - хочет зарабатывать на оказании данной услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В четверг комитет по финрынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Поправками ко второму чтению предусматривается, что оператор универсального платежного кода обязан предоставлять услуги без взимания платы. "Для того, чтобы уменьшить нагрузку на потребителей этой услуги, а потребителем единого QR-кода являются наши граждане, и были упреки в том, что государственная структура хочет зарабатывать на том, что она будет эту услугу оказывать… В том числе, этот упрек, он свелся к нулю, потому что плата будет бесплатной", - сказал Аксаков. Он отметил, что инициатива не взимать плату с россиян за использование универсального QR-кода в данном случае исходит от ЦБ, который является учредителем НСПК. "Фактически... это вход в помещение, где представляются финансовые услуги. В данном случае за вход, так же как вход в магазин, не оплачивается людьми. За вход в универсальный магазин плата с граждан не взимается, а они потом уже оплачивают услуги и товары, которые приобретают в этом универсальном магазине. То же самое и здесь", - добавил Аксаков.
https://ria.ru/20250710/nspk-2028347219.html
https://ria.ru/20250710/nspk-2028347219.html
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технологии, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуме оценили идею о запрете платы за универсальный QR-код

Аксаков: бесплатный универсальный QR-код позволит снять упреки в сторону НСПК

© Flickr / mathplourdeСчитка QR-кода
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Flickr / mathplourde
Считка QR-кода. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Поправки о запрете взимания платы за использование универсального QR-кода позволят свести к нулю упреки в том, что его оператор - Национальная система платежных карт (НСПК) - хочет зарабатывать на оказании данной услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В четверг комитет по финрынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Поправками ко второму чтению предусматривается, что оператор универсального платежного кода обязан предоставлять услуги без взимания платы.
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"Для того, чтобы уменьшить нагрузку на потребителей этой услуги, а потребителем единого QR-кода являются наши граждане, и были упреки в том, что государственная структура хочет зарабатывать на том, что она будет эту услугу оказывать… В том числе, этот упрек, он свелся к нулю, потому что плата будет бесплатной", - сказал Аксаков.
Он отметил, что инициатива не взимать плату с россиян за использование универсального QR-кода в данном случае исходит от ЦБ, который является учредителем НСПК.
"Фактически... это вход в помещение, где представляются финансовые услуги. В данном случае за вход, так же как вход в магазин, не оплачивается людьми. За вход в универсальный магазин плата с граждан не взимается, а они потом уже оплачивают услуги и товары, которые приобретают в этом универсальном магазине. То же самое и здесь", - добавил Аксаков.
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ТехнологииАнатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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