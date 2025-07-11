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Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 11.07.2025 (обновлено: 12:17 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/pvo-2028532578.html
Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю
Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.07.2025
Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю
Российская противовоздушная обороны уничтожила за неделю украинскую ракету "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть снарядов HIMARS и 1988 беспилотников РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная обороны уничтожила за неделю украинскую ракету "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть снарядов HIMARS и 1988 беспилотников противника, сообщило Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю

МО РФ: ПВО уничтожила за неделю 35 бомб, 6 снарядов HIMARS и 1988 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная обороны уничтожила за неделю украинскую ракету "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть снарядов HIMARS и 1988 беспилотников противника, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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