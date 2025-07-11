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Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину - РИА Новости, 11.07.2025
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23:23 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028700190.html
Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину
Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину - РИА Новости, 11.07.2025
Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину
Белгородская художница Анастасия Лисич почувствовала удивление, увидев, что созданная ею иллюстрация попала к президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:23:00+03:00
2025-07-11T23:23:00+03:00
белгородская область
белгород
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Белгородская художница Анастасия Лисич почувствовала удивление, увидев, что созданная ею иллюстрация попала к президенту Владимиру Путину. В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. На ней губернатор подарил президенту картину с иллюстрацией белгородской художницы, нарисованную на осколке боеприпаса от комплекса ПВО. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного кирпичного здания с подписью "Белгород не сдается". "Когда мне в личку начали писать друзья, мои коллеги с вопросом о том, моя ли это иллюстрация, и я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках, конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись. Я получила букет от нашего губернатора Белгородской области, и я очень рада, что в его сердечке тоже эти иллюстрации отозвались и смогли вот так вот очень глубоко засесть, что он принял решение подарить такой подарок. И я в этом приняла такое вот участие. Мне безумно приятно, и надеюсь, что иллюстрации также будут греть сердечки белгородцев", - сказала Лисич журналистам. Анастасия отметила, что вдохновение пришло к ней в трудное время. Тридцатого декабря 2023 года она с мамой попала под обстрел в центре Белгорода, после чего уехала к семье в деревню. Во время очередного обстрела, укрываясь с дочерью в подвале, она сняла видео, где в кадр попала надпись "Белгород не сдаётся". Это вдохновило её на создание векторной иллюстрации для местного паблика с использованием в том числе искусственного интеллекта для ускорения работы. После этого художница сделала серию открыток для белгородцев и разместила их в открытом доступе. Она надеется, что эти иллюстрации помогут людям чувствовать единство и поддержку в сложные времена. "За их дальнейшей судьбой я следила уже по присланным сообщениям из разных точек мира. То, что одна из работ дойдет до президента на таком необычном носителе, для меня стало неожиданностью", - подчеркнула девушка. В беседе с РИА Новости Анастасия сказала, что не знает, кто из мастеров исполнил ее иллюстрацию на обломке снаряда.
https://ria.ru/20250711/gladkov-2028559921.html
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Картина художницы из Белгородской области, подаренная Гладковым Путину
Гладков подарил Путину картину художницы из Белгородской области, сделанную на фрагменте ракеты ПВО
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белгородская область, белгород, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину

Художница Лисич рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее иллюстрацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передает президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, выполненную на осколке крышки корпуса ракеты ПВО С-400
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передает президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, выполненную на осколке крышки корпуса ракеты ПВО С-400 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передает президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, выполненную на осколке крышки корпуса ракеты ПВО С-400
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Белгородская художница Анастасия Лисич почувствовала удивление, увидев, что созданная ею иллюстрация попала к президенту Владимиру Путину.
В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. На ней губернатор подарил президенту картину с иллюстрацией белгородской художницы, нарисованную на осколке боеприпаса от комплекса ПВО. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного кирпичного здания с подписью "Белгород не сдается".
«
"Когда мне в личку начали писать друзья, мои коллеги с вопросом о том, моя ли это иллюстрация, и я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках, конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись. Я получила букет от нашего губернатора Белгородской области, и я очень рада, что в его сердечке тоже эти иллюстрации отозвались и смогли вот так вот очень глубоко засесть, что он принял решение подарить такой подарок. И я в этом приняла такое вот участие. Мне безумно приятно, и надеюсь, что иллюстрации также будут греть сердечки белгородцев", - сказала Лисич журналистам.
Анастасия отметила, что вдохновение пришло к ней в трудное время. Тридцатого декабря 2023 года она с мамой попала под обстрел в центре Белгорода, после чего уехала к семье в деревню. Во время очередного обстрела, укрываясь с дочерью в подвале, она сняла видео, где в кадр попала надпись "Белгород не сдаётся". Это вдохновило её на создание векторной иллюстрации для местного паблика с использованием в том числе искусственного интеллекта для ускорения работы. После этого художница сделала серию открыток для белгородцев и разместила их в открытом доступе. Она надеется, что эти иллюстрации помогут людям чувствовать единство и поддержку в сложные времена.
"За их дальнейшей судьбой я следила уже по присланным сообщениям из разных точек мира. То, что одна из работ дойдет до президента на таком необычном носителе, для меня стало неожиданностью", - подчеркнула девушка.
В беседе с РИА Новости Анастасия сказала, что не знает, кто из мастеров исполнил ее иллюстрацию на обломке снаряда.
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