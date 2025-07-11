https://ria.ru/20250711/putin-2028700190.html

Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину

Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину - РИА Новости, 11.07.2025

Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину

Белгородская художница Анастасия Лисич почувствовала удивление, увидев, что созданная ею иллюстрация попала к президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:23:00+03:00

2025-07-11T23:23:00+03:00

2025-07-11T23:23:00+03:00

белгородская область

белгород

владимир путин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Белгородская художница Анастасия Лисич почувствовала удивление, увидев, что созданная ею иллюстрация попала к президенту Владимиру Путину. В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. На ней губернатор подарил президенту картину с иллюстрацией белгородской художницы, нарисованную на осколке боеприпаса от комплекса ПВО. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного кирпичного здания с подписью "Белгород не сдается". "Когда мне в личку начали писать друзья, мои коллеги с вопросом о том, моя ли это иллюстрация, и я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках, конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись. Я получила букет от нашего губернатора Белгородской области, и я очень рада, что в его сердечке тоже эти иллюстрации отозвались и смогли вот так вот очень глубоко засесть, что он принял решение подарить такой подарок. И я в этом приняла такое вот участие. Мне безумно приятно, и надеюсь, что иллюстрации также будут греть сердечки белгородцев", - сказала Лисич журналистам. Анастасия отметила, что вдохновение пришло к ней в трудное время. Тридцатого декабря 2023 года она с мамой попала под обстрел в центре Белгорода, после чего уехала к семье в деревню. Во время очередного обстрела, укрываясь с дочерью в подвале, она сняла видео, где в кадр попала надпись "Белгород не сдаётся". Это вдохновило её на создание векторной иллюстрации для местного паблика с использованием в том числе искусственного интеллекта для ускорения работы. После этого художница сделала серию открыток для белгородцев и разместила их в открытом доступе. Она надеется, что эти иллюстрации помогут людям чувствовать единство и поддержку в сложные времена. "За их дальнейшей судьбой я следила уже по присланным сообщениям из разных точек мира. То, что одна из работ дойдет до президента на таком необычном носителе, для меня стало неожиданностью", - подчеркнула девушка. В беседе с РИА Новости Анастасия сказала, что не знает, кто из мастеров исполнил ее иллюстрацию на обломке снаряда.

https://ria.ru/20250711/gladkov-2028559921.html

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Картина художницы из Белгородской области, подаренная Гладковым Путину Гладков подарил Путину картину художницы из Белгородской области, сделанную на фрагменте ракеты ПВО 2025-07-11T23:23 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, владимир путин, вячеслав гладков