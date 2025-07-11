Художница рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее картину
Художница Лисич рассказала, что почувствовала, когда Путин взял ее иллюстрацию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передает президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, выполненную на осколке крышки корпуса ракеты ПВО С-400
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передает президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, выполненную на осколке крышки корпуса ракеты ПВО С-400
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Белгородская художница Анастасия Лисич почувствовала удивление, увидев, что созданная ею иллюстрация попала к президенту Владимиру Путину.
В пятницу президент провёл рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. На ней губернатор подарил президенту картину с иллюстрацией белгородской художницы, нарисованную на осколке боеприпаса от комплекса ПВО. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного кирпичного здания с подписью "Белгород не сдается".
«
"Когда мне в личку начали писать друзья, мои коллеги с вопросом о том, моя ли это иллюстрация, и я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках, конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись. Я получила букет от нашего губернатора Белгородской области, и я очень рада, что в его сердечке тоже эти иллюстрации отозвались и смогли вот так вот очень глубоко засесть, что он принял решение подарить такой подарок. И я в этом приняла такое вот участие. Мне безумно приятно, и надеюсь, что иллюстрации также будут греть сердечки белгородцев", - сказала Лисич журналистам.
Анастасия отметила, что вдохновение пришло к ней в трудное время. Тридцатого декабря 2023 года она с мамой попала под обстрел в центре Белгорода, после чего уехала к семье в деревню. Во время очередного обстрела, укрываясь с дочерью в подвале, она сняла видео, где в кадр попала надпись "Белгород не сдаётся". Это вдохновило её на создание векторной иллюстрации для местного паблика с использованием в том числе искусственного интеллекта для ускорения работы. После этого художница сделала серию открыток для белгородцев и разместила их в открытом доступе. Она надеется, что эти иллюстрации помогут людям чувствовать единство и поддержку в сложные времена.
"За их дальнейшей судьбой я следила уже по присланным сообщениям из разных точек мира. То, что одна из работ дойдет до президента на таком необычном носителе, для меня стало неожиданностью", - подчеркнула девушка.
В беседе с РИА Новости Анастасия сказала, что не знает, кто из мастеров исполнил ее иллюстрацию на обломке снаряда.