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Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность - РИА Новости, 11.07.2025
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22:44 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028697073.html
Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность
Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность - РИА Новости, 11.07.2025
Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность
Русский язык, при всем этнокультурном многообразии России, в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность и является залогом единства... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:44:00+03:00
2025-07-11T22:44:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Русский язык, при всем этнокультурном многообразии России, в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность и является залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны, говорится документе об основах государственной языковой политики РФ. Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ направлен на сохранение, развитие и поддержку русского языка, языков республик РФ и других языков народов России, продвижение русского языка в мире, а также определяет современное состояние, цели и задачи государственной языковой политики, инструменты и механизмы ее реализации. "Россия - страна более чем с тысячелетним опытом самостоятельной государственности, объединенная русским народом, русским языком и русской культурой. При всем уникальном этнокультурном многообразии Российской Федерации, именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность, является залогом единства культурно-гуманитарного пространства России", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Русский язык определяет общероссийскую гражданскую идентичность

Русский язык является залогом единства культурного пространства России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Русский язык, при всем этнокультурном многообразии России, в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность и является залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны, говорится документе об основах государственной языковой политики РФ.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ направлен на сохранение, развитие и поддержку русского языка, языков республик РФ и других языков народов России, продвижение русского языка в мире, а также определяет современное состояние, цели и задачи государственной языковой политики, инструменты и механизмы ее реализации.
"Россия - страна более чем с тысячелетним опытом самостоятельной государственности, объединенная русским народом, русским языком и русской культурой. При всем уникальном этнокультурном многообразии Российской Федерации, именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность, является залогом единства культурно-гуманитарного пространства России", - говорится в документе.
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