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В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики
В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики - РИА Новости, 11.07.2025
В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики
Продвижение представления о недопустимости использования нецензурной лексики будет продвигаться в российском обществе в рамках Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:59:00+03:00
2025-07-11T21:59:00+03:00
2025-07-11T21:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Продвижение представления о недопустимости использования нецензурной лексики будет продвигаться в российском обществе в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики
В госполитику включили продвижение идей о недопустимости нецензурной лексики