https://ria.ru/20250711/putin-2028691103.html

В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики

В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики - РИА Новости, 11.07.2025

В России будут продвигать идеи о недопустимости нецензурной лексики

Продвижение представления о недопустимости использования нецензурной лексики будет продвигаться в российском обществе в рамках Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:59:00+03:00

2025-07-11T21:59:00+03:00

2025-07-11T21:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Продвижение представления о недопустимости использования нецензурной лексики будет продвигаться в российском обществе в рамках Основ государственной языковой политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России. "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, грамотности речевого общения и недопустимости использования нецензурной лексики", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин