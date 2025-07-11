https://ria.ru/20250711/putin-2028685634.html

Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений

Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:12:00+03:00

2025-07-11T21:12:00+03:00

2025-07-11T21:12:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается на сайте Кремля. Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации всех спортивных сооружений (в том числе с учетом их категорий) и оснащения таких сооружений", - сообщается в перечне поручений. Кроме того, поручено завершить разработку по итогам инвентаризации и реализацию плана-графика мероприятий по модернизации, капитальному ремонту, дооснащению указанных сооружений для обеспечения их доступности для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.

https://rsport.ria.ru/20250711/putin-2028684575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин