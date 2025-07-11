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Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений - РИА Новости, 11.07.2025
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21:12 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028685634.html
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:12:00+03:00
2025-07-11T21:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается на сайте Кремля. Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации всех спортивных сооружений (в том числе с учетом их категорий) и оснащения таких сооружений", - сообщается в перечне поручений. Кроме того, поручено завершить разработку по итогам инвентаризации и реализацию плана-графика мероприятий по модернизации, капитальному ремонту, дооснащению указанных сооружений для обеспечения их доступности для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений

Путин поручил обеспечить инвентаризацию всех спортивных сооружений в 2025 году

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации всех спортивных сооружений (в том числе с учетом их категорий) и оснащения таких сооружений", - сообщается в перечне поручений.
Кроме того, поручено завершить разработку по итогам инвентаризации и реализацию плана-графика мероприятий по модернизации, капитальному ремонту, дооснащению указанных сооружений для обеспечения их доступности для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.
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