https://ria.ru/20250711/putin-2028685634.html
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:12:00+03:00
2025-07-11T21:12:00+03:00
2025-07-11T21:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации и оснащения всех спортивных сооружений, сообщается на сайте Кремля. Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение в 2025 году детальной инвентаризации всех спортивных сооружений (в том числе с учетом их категорий) и оснащения таких сооружений", - сообщается в перечне поручений. Кроме того, поручено завершить разработку по итогам инвентаризации и реализацию плана-графика мероприятий по модернизации, капитальному ремонту, дооснащению указанных сооружений для обеспечения их доступности для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.
https://rsport.ria.ru/20250711/putin-2028684575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил провести инвентаризацию всех спортивных сооружений
Путин поручил обеспечить инвентаризацию всех спортивных сооружений в 2025 году