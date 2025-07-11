https://ria.ru/20250711/putin-2028684921.html

Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ

Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ

Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:06:00+03:00

2025-07-11T21:06:00+03:00

2025-07-11T21:06:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", - указано в документе, который опубликован на сайте Кремля. Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://rsport.ria.ru/20250711/putin-2028684575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество