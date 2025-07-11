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Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ - РИА Новости, 11.07.2025
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21:06 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028684921.html
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ
Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:06:00+03:00
2025-07-11T21:06:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", - указано в документе, который опубликован на сайте Кремля. Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://rsport.ria.ru/20250711/putin-2028684575.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ

Путин поручил уточнить условия выплат тренерам чемпионов ОИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", - указано в документе, который опубликован на сайте Кремля.
Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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