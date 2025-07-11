https://ria.ru/20250711/putin-2028684921.html
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ
Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:06:00+03:00
2025-07-11T21:06:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", - указано в документе, который опубликован на сайте Кремля. Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам, подготовившим чемпионов ОИ
Путин поручил уточнить условия выплат тренерам чемпионов ОИ
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить в нормативных актах условия назначения дополнительных ежемесячных выплат тренерам, которые подготовили чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое он провел 28 мая.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", - указано в документе, который опубликован на сайте Кремля.
Это поручение должно быть исполнено к 1 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.