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Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
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20:52 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028683658.html
Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах
Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, предусматривающие возможность... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:52:00+03:00
2025-07-11T20:52:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, предусматривающие возможность проведения открытых спортивных соревнований в регионах. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года. "Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов РФ при участии общероссийских спортивных федераций… внести в нормативные правовые акты РФ и нормативные правовые акты субъектов РФ изменения, предусматривающие возможность проведения открытых чемпионатов, первенств, кубков и других спортивных соревнований субъектах РФ и присвоения спортивных званий и спортивных разрядов спортсменам также из других субъектов Российской Федерации, участвующим в таких соревнованиях, независимо от места их проведения", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении в нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, а также в условия выполнения этих норм и требований изменений, предусматривающих возможность присвоения спортсменам таких званий и разрядов в случае отсутствия необходимого числа спортсменов, участвующих в соответствующем виде программы физкультурного или спортивного мероприятия по адаптивному спорту. По указанным вопросам поручено представить доклад до 10 октября 2025 года.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах

Путин поручил изменить нормативные акты о проведении открытых соревнований

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, предусматривающие возможность проведения открытых спортивных соревнований в регионах.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года.
"Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов РФ при участии общероссийских спортивных федераций… внести в нормативные правовые акты РФ и нормативные правовые акты субъектов РФ изменения, предусматривающие возможность проведения открытых чемпионатов, первенств, кубков и других спортивных соревнований субъектах РФ и присвоения спортивных званий и спортивных разрядов спортсменам также из других субъектов Российской Федерации, участвующим в таких соревнованиях, независимо от места их проведения", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении в нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, а также в условия выполнения этих норм и требований изменений, предусматривающих возможность присвоения спортсменам таких званий и разрядов в случае отсутствия необходимого числа спортсменов, участвующих в соответствующем виде программы физкультурного или спортивного мероприятия по адаптивному спорту.
По указанным вопросам поручено представить доклад до 10 октября 2025 года.
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