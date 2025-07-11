https://ria.ru/20250711/putin-2028683658.html

Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах

Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил изменить правила проведения открытых соревнований в регионах

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, предусматривающие возможность... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:52:00+03:00

2025-07-11T20:52:00+03:00

2025-07-11T20:52:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, предусматривающие возможность проведения открытых спортивных соревнований в регионах. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года. "Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов РФ при участии общероссийских спортивных федераций… внести в нормативные правовые акты РФ и нормативные правовые акты субъектов РФ изменения, предусматривающие возможность проведения открытых чемпионатов, первенств, кубков и других спортивных соревнований субъектах РФ и присвоения спортивных званий и спортивных разрядов спортсменам также из других субъектов Российской Федерации, участвующим в таких соревнованиях, независимо от места их проведения", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о внесении в нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, а также в условия выполнения этих норм и требований изменений, предусматривающих возможность присвоения спортсменам таких званий и разрядов в случае отсутствия необходимого числа спортсменов, участвующих в соответствующем виде программы физкультурного или спортивного мероприятия по адаптивному спорту. По указанным вопросам поручено представить доклад до 10 октября 2025 года.

https://ria.ru/20250517/putin-2017596575.html

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россия, владимир путин, общество