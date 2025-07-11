https://ria.ru/20250711/putin-2028679293.html

Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева

Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева - РИА Новости, 11.07.2025

Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить проект указа о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:31:00+03:00

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культура

россия

федор тютчев

владимир путин

елена ямпольская

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить проект указа о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое состоялось 5 июня. "Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить... проект указа президента Российской Федерации о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения этого поручения - 1 декабря 2025 года, ответственными назначены советник президента Елена Ямпольская и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20250605/putin-2021122664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федор тютчев, владимир путин, елена ямпольская