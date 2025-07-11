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Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева - РИА Новости, 11.07.2025
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Культура
 
20:31 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028679293.html
Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева
Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева - РИА Новости, 11.07.2025
Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить проект указа о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева,... РИА Новости, 11.07.2025
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культура
россия
федор тютчев
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить проект указа о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое состоялось 5 июня. "Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить... проект указа президента Российской Федерации о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения этого поручения - 1 декабря 2025 года, ответственными назначены советник президента Елена Ямпольская и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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россия, федор тютчев, владимир путин, елена ямпольская
Культура, Россия, Федор Тютчев, Владимир Путин, Елена Ямпольская
Путин дал поручения по празднованию 225-летия со дня рождения Тютчева

Путин поручил представить указ о праздновании 225-летия со дня рождения Тютчева

© РИА Новости / В. Филимонов | Перейти в медиабанкПортрет поэта Федора Ивановича Тютчева
Портрет поэта Федора Ивановича Тютчева - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / В. Филимонов
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Портрет поэта Федора Ивановича Тютчева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить проект указа о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое состоялось 5 июня.
«
"Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить... проект указа президента Российской Федерации о праздновании в 2028 году 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения этого поручения - 1 декабря 2025 года, ответственными назначены советник президента Елена Ямпольская и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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КультураРоссияФедор ТютчевВладимир ПутинЕлена Ямпольская
 
 
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