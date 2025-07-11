https://ria.ru/20250711/putin-2028679071.html

Путин внес изменения в правила ношения военной формы

Путин внес изменения в правила ношения военной формы - РИА Новости, 11.07.2025

Путин внес изменения в правила ношения военной формы

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:28:00+03:00

2025-07-11T20:28:00+03:00

2025-07-11T22:44:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия", — говорится в указе.Среди изменений:В указе прописана также расцветка формы одежды для различных видов и родов войск.Документ вступает в силу со дня подписания.В апреле Путин уже вносил изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб. Тогда речь шла о летней и зимней экипировке как Вооруженных сил, так и Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и Росгвардии. Указ вводил, в частности, новые правила ношения погон в зависимости от ведомства и типа службы, новые элементы шитья и нашивок.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641549.html

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф