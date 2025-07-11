Путин внес изменения в правила ношения военной формы
Путин подписал указ о правилах ношения военной формы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия", — говорится в указе.
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Среди изменений:
- форма с коротким и длинным рукавом — для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии теперь предусматриваются брюки с кантами и лампасами установленных цветов.
- полевой комплект одежды — у высших офицеров появится боевая рубашка камуфлированной расцветки.
- для высших офицеров ВМФ и береговых войск вводится парадно-выходная черная тужурка с золотым шитьем на воротнике и погонах.
В указе прописана также расцветка формы одежды для различных видов и родов войск.
Документ вступает в силу со дня подписания.
В апреле Путин уже вносил изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб. Тогда речь шла о летней и зимней экипировке как Вооруженных сил, так и Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и Росгвардии. Указ вводил, в частности, новые правила ношения погон в зависимости от ведомства и типа службы, новые элементы шитья и нашивок.