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Путин внес изменения в правила ношения военной формы - РИА Новости, 11.07.2025
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20:28 11.07.2025 (обновлено: 22:44 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028679071.html
Путин внес изменения в правила ношения военной формы
Путин внес изменения в правила ношения военной формы - РИА Новости, 11.07.2025
Путин внес изменения в правила ношения военной формы
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:28:00+03:00
2025-07-11T22:44:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия", — говорится в указе.Среди изменений:В указе прописана также расцветка формы одежды для различных видов и родов войск.Документ вступает в силу со дня подписания.В апреле Путин уже вносил изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб. Тогда речь шла о летней и зимней экипировке как Вооруженных сил, так и Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и Росгвардии. Указ вводил, в частности, новые правила ношения погон в зависимости от ведомства и типа службы, новые элементы шитья и нашивок.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641549.html
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Путин внес изменения в правила ношения военной формы

Путин подписал указ о правилах ношения военной формы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия", — говорится в указе.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Вчера, 17:49
Среди изменений:
  • форма с коротким и длинным рукавом — для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии теперь предусматриваются брюки с кантами и лампасами установленных цветов.
  • полевой комплект одежды — у высших офицеров появится боевая рубашка камуфлированной расцветки.
  • для высших офицеров ВМФ и береговых войск вводится парадно-выходная черная тужурка с золотым шитьем на воротнике и погонах.
В указе прописана также расцветка формы одежды для различных видов и родов войск.
Документ вступает в силу со дня подписания.
В апреле Путин уже вносил изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб. Тогда речь шла о летней и зимней экипировке как Вооруженных сил, так и Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и Росгвардии. Указ вводил, в частности, новые правила ношения погон в зависимости от ведомства и типа службы, новые элементы шитья и нашивок.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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