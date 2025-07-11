Путин поручил обеспечить стабильное комплектование библиотек в регионах
Путин поручил обеспечить стабильное комплектование фондов библиотек в регионах
Посетители в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению стабильного комплектования фондов библиотек, действующих в регионах и обслуживающих детей, а также при необходимости представить предложения о разработке специальной программы обновления фондов, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня.
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"Минкультуры России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераций и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" … принять меры по обеспечению стабильного комплектования библиотечных фондов библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации (в том числе в малых населенных пунктах) и обслуживающих детей, представив при необходимости предложения о разработке специальной программы обновления (комплектования) указанных библиотечных фондов", - сообщается в поручении.
Указанный срок исполнения поручения - 1 марта 2026 года.