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Путин поручил обеспечить стабильное комплектование библиотек в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
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20:27 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028678909.html
Путин поручил обеспечить стабильное комплектование библиотек в регионах
Путин поручил обеспечить стабильное комплектование библиотек в регионах - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил обеспечить стабильное комплектование библиотек в регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению стабильного комплектования фондов библиотек, действующих в регионах и обслуживающих детей, а... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:27:00+03:00
2025-07-11T20:27:00+03:00
россия
владимир путин
российская государственная детская библиотека
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению стабильного комплектования фондов библиотек, действующих в регионах и обслуживающих детей, а также при необходимости представить предложения о разработке специальной программы обновления фондов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня. "Минкультуры России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераций и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" … принять меры по обеспечению стабильного комплектования библиотечных фондов библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации (в том числе в малых населенных пунктах) и обслуживающих детей, представив при необходимости предложения о разработке специальной программы обновления (комплектования) указанных библиотечных фондов", - сообщается в поручении. Указанный срок исполнения поручения - 1 марта 2026 года.
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россия, владимир путин, российская государственная детская библиотека
Россия, Владимир Путин, Российская государственная детская библиотека
Путин поручил обеспечить стабильное комплектование библиотек в регионах

Путин поручил обеспечить стабильное комплектование фондов библиотек в регионах

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители в библиотеке
Посетители в библиотеке - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению стабильного комплектования фондов библиотек, действующих в регионах и обслуживающих детей, а также при необходимости представить предложения о разработке специальной программы обновления фондов, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства в пятницу утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня.
«
"Минкультуры России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераций и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" … принять меры по обеспечению стабильного комплектования библиотечных фондов библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации (в том числе в малых населенных пунктах) и обслуживающих детей, представив при необходимости предложения о разработке специальной программы обновления (комплектования) указанных библиотечных фондов", - сообщается в поручении.
Указанный срок исполнения поручения - 1 марта 2026 года.
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин поручил провести анализ потребностей школьных библиотек
Вчера, 19:47
 
РоссияВладимир ПутинРоссийская государственная детская библиотека
 
 
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