https://ria.ru/20250711/putin-2028677767.html

Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств

Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств - РИА Новости, 11.07.2025

Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:18:00+03:00

2025-07-11T20:18:00+03:00

2025-07-11T20:20:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с образовательным фондом "Талант и успех"... при участии ведущих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области искусств, разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в целях обеспечения всестороннего гармоничного развития личности и творческих способностей обучающихся", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин