https://ria.ru/20250711/putin-2028677767.html
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств
Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:18:00+03:00
2025-07-11T20:18:00+03:00
2025-07-11T20:20:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/02/1557220271_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_268c2f17803b805a24f02b606913719a.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с образовательным фондом "Талант и успех"... при участии ведущих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области искусств, разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в целях обеспечения всестороннего гармоничного развития личности и творческих способностей обучающихся", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/02/1557220271_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_ae084155ff8e3dbe092bfa9d03dfb33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств
Путин поручил разработать систему преподавания предметной области "Искусство"