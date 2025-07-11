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Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств - РИА Новости, 11.07.2025
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20:18 11.07.2025 (обновлено: 20:20 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/putin-2028677767.html
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств
Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:18:00+03:00
2025-07-11T20:20:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с образовательным фондом "Талант и успех"... при участии ведущих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области искусств, разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в целях обеспечения всестороннего гармоничного развития личности и творческих способностей обучающихся", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать меры по совершенствованию преподавания искусств

Путин поручил разработать систему преподавания предметной области "Искусство"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ.
Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", прошедшего 19 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с образовательным фондом "Талант и успех"... при участии ведущих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области искусств, разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в целях обеспечения всестороннего гармоничного развития личности и творческих способностей обучающихся", - говорится в сообщении.
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